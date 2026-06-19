MOE teme posibles alteraciones del orden público durante elecciones en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, Cristián Martínez, se mostró preocupado por las posibles alteraciones del orden público o disturbios que se puedan presentar durante la jornada electoral del domingo 21 de junio.

Según el representante del organismo de verificación, las autoridades del Tolima han tomado medidas para garantizar una jornada en paz; sin embargo, también se han preparado ante posibles escenarios de tensión por inconformidades con el desarrollo de las votaciones o el preconteo.

“Las autoridades están tomando medidas, posibles cierres viales que deberán ser anunciados por la Alcaldía de Ibagué, porque aquí no se va a permitir que se queme un solo voto, esa es la consigna. Por eso tienen preparado el UNDMO, los gestores de diálogo de Ibagué, y lo mismo está sucediendo en el departamento”, aseveró Martínez.

El coordinador además indicó que continúa habilitada su plataforma www.pilasconelvoto.com para denunciar cualquier tipo de irregularidad en medio de la jornada. En la primera vuelta hubo más de 60 denuncias.

“El llamado a la ciudadanía es para que se acepten los resultados del próximo domingo, que esta elección esté enmarcada por la paz y la tranquilidad, y que los ciudadanos podamos mirar las propuestas de los dos candidatos y, si ninguna los convence, podamos votar en blanco”, expresó.

La MOE dispondrá de 60 observadores desplegados en el Tolima, departamento que cuenta con alertas especiales en los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco y Roncesvalles, ante posible carnetización de grupos armados a comunidades.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: