La Iglesia Católica invita a una vigilia nacional en vísperas de las elecciones presidenciales

Monseñor Gabriel Ángel Villa aseguró que la elección del Papa León XIV marca un giro histórico en la Iglesia Católica

En vísperas de las votaciones de la segunda vuelta presidencial, la iglesia católica hizo una invitación a participar de una vigilia por Colombia.

“Las parroquias, las comunidades eclesiales, e incluso en otras comunidades de fe, los invitamos a que lleven a cabo la vigilia de oración por Colombia”, dijo el presbítero Raúl Ortiz Toro, secretario adjunto, Conferencia Episcopal de Colombia.

La iglesia invitó a que en los hogares se lleve a cabo un momento de oración en familia encendiendo una luz como signo de esperanza.

“En vísperas de las elecciones presidenciales, queremos pedir al señor el don de la paz, la reconciliación y la sabiduría para esta nación”, añadió el religioso.

La Conferencia Episcopal de Colombia detalló que el objetivo es orar especialmente, por la paz, la reconciliación, el fin de la violencia verbal y de los discursos que dividen. También pide orar por los candidatos presidenciales y sus equipos, los votantes y las instituciones que garantizan la transparencia electoral y el futuro de Colombia.

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“Que el señor nos conceda sabiduría para elegir con responsabilidad, libertad y conciencia, y nos ayude a seguir construyendo una nación unida en la fraternidad y la esperanza”, añadió el Conferencia.