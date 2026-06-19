¿Cuándo regresan a clases los colegios públicos de Bogotá luego de vacaciones de mitad de año?

Se cierra el primer semestre del 2026 y padres y estudiantes de los colegios oficiales de Bogotá le ponen la lupa al calendario académico, pues teniendo en cuenta que se está en época de Mundial y de mitad de año, se comienzan a analizar las posibilidades de viajar o buscar destinos para periodos de descanso y vacacionales.

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Lo anterior porque desde este lunes, 22 de junio, todos los colegios oficiales del distrito salen a las respectivas vacaciones de mitad de año, uno de los principales recesos en el calendario.

Pero ojo, estas no son largas, por eso en Caracol Radio le contamos cuándo es la fecha de regreso para que lo tenga en cuenta a la hora de planear su descanso y el de sus hijos.

El año académico en los colegios oficiales de Bogotá

Pues bien, por medio de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, la Alcaldía de Bogotá informó que para el 2026 el calendario académico lectivo de trabajo con los estudiantes constará de 40 semanas que se distribuirán en 2 semestres.

El primer periodo constará con 20 semanas, y el segundo periodo con la misma cantidad.

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Así las cosas, estos periodos constituyen unas de las cosas más relevantes que son las vacaciones de la mitad de año, que se estipulan dentro de las dos fases académicas.

Según las fases mencionadas, el regreso a clases fue el lunes, 26 de enero de 2026, e irán hasta el 21 de junio, cuando acaba el primer periodo.

El segundo va desde el 6 de julio de 2026, hasta el 29 de noviembre. En ese intervalo se dan las vacaciones de mitad de año. Le contamos.

Entonces, ¿cuándo regresan a clases los colegios oficiales de Bogotá tras vacaciones de mitad de año?

Pues bien, según explicó la Alcaldía de Bogotá en el calendario académico que publicó a inicios de este 2026, los colegios oficiales del distrito deberán regresar a clases, luego de vacaciones de mitad de año, el próximo lunes, 6 de julio.

Así las cosas, la jornada vacacional de mitad de año constará de únicamente dos semanas.

¿Hay más vacaciones en este 2026 para los colegios oficiales del distrito?

Sí. En lo que resta de 2026, que ya es prácticamente el segundo semestre, los colegios oficiales de Bogotá contarán con dos periodos de vacaciones: la semana de receso y también las vacaciones de final de año.

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Estas son las fechas:

Del 5 al 12 de octubre de 2026 - 1 semana (Semana de receso)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 - 6 semanas (vacaciones de fin de año)

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