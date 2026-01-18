Agéndese: fechas oficiales de vacaciones de mitad de año en colegios públicos de Bogotá para 2026

Con la llegada de la mitad de enero también se comienzan a abrir las puertas de los colegios públicos de Bogotá con el regreso a clases entre esta semana que entra, y la del lunes 26.

Sin embargo, desde ya se comienza a pensar, también, en las vacaciones que se avecinan dentro del calendario académico. Por eso, en Caracol Radio le contamos cuáles son las próximas que vienen y, además, las fechas de las más esperadas para que se agende: las de mitad de año.

¿Cuáles son las primeras vacaciones del calendario académico del 2026?

Pues bien, por medio de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, la Alcaldía de Bogotá informó que para el 2026 el calendario académico lectivo de trabajo con los estudiantes constará de 40 semanas que se distribuirán en 2 semestres.

El primer periodo constará con 20 semanas, y el segundo periodo con la misma cantidad.

Así las cosas, estos periodos constituyen unas de las cosas más relevantes que es el regreso a clases.

Según las fases mencionadas, el regreso a clases será el lunes, 26 de enero de 2026, hasta el 21 de junio, cuando acaba el primer periodo.

El segundo va desde el 6 de julio de 2026, hasta el 29 de noviembre.

Ahora, dentro de esos periodos se encuentras las vacaciones, y las primeras para este 2026 serán las de Semana Santa que van del 30 de marzo al 5 de abril de 2026

¿Cuándo son las vacaciones de mitad de año en el 2026?

En esa misma resolución, se explicó que las vacaciones de mitad de año serán las más largas del calendario, a parte de las de fin de año. Las primeras tendrán una duración de 2 semanas, mientras que las últimas serán de 6 semanas.

De esta forma, la Alcaldía de Bogotá estipuló que las vacaciones de mitad de año en este 2026 serán del del 22 de junio al 06 de julio de 2026, por lo que debe tenerlas en cuenta para agendarse si desea viajar con sus hijos o familiares que estén estudiando.

¿Cuáles otras vacaciones tendrán los colegios oficiales de Bogotá en 2026?

A parte de las vacaciones de Semana Santa y las de mitad de año, los estudiantes podrán disfrutar de dos periodos más, que son los siguientes: