¿Cuál es la mejor época para pedir vacaciones en 2026? Único mes con 3 festivos

Antes de tomarse unas vacaciones, es muy importante que las planee con antelación, pues así, podrá realizar más actividades, reducir costos, y en ciertos casos, puede extender este periodo de descanso si lo junta con días festivos. Para el siguiente año, hay una época donde muchas personas tomarán la decisión de descansar, pues además de que hay tres puentes festivos, coincide con vacaciones escolares y eventos especiales.

Se trata del mes de junio de 2026, pues durante este mes, se contarán con 3 días festivos, son los siguientes:

Lunes 8 de junio: Festivo por el día de Corpus Christi.

Festivo por el día de Corpus Christi. Lunes 15 de junio: Festivo por el día del Sagrado Corazón de Jesús.

Festivo por el día del Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 29 de junio: Festivo por el día de San Pedro y San Pablo.

Le podría interesar: Vacaciones de diciembre: mejores destinos económicos en Colombia para viajar en familia según la IA

Eventos especiales

Adicionalmente a los tres puentes festivos, entre el 11 de junio y 19 de julio se llevará a cabo el Mundial de fútbol que se jugará entre Canadá, México y Estados Unidos, por lo que si se encuentra en vacaciones durante este mes, podrá disfrutar de la mitad de este torneo que es muy llamativo para una gran cantidad de personas.

Por otro lado, durante este mes del año, muchos colegios y universidades se encuentran tomando las vacaciones de mitad de año, por lo que es un gran momento para descansar y pasar tiempo de calidad en familia, lo que muchas personas también encuentran cono un gran momento para realizar viajes.

Lea también: Cómo planificar vacaciones de diciembre: destinos baratos y fechas con menos congestión

Importancia de los festivos

Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos que puede llegar a tener el tomar unas vacaciones durante el mes de junio, debido a la cantidad de personas que se encuentran en recesos y toman las decisiones de realizar viajes, es considerada una época de temporada alta, donde los costos de hoteles, tiquetes de avión y planes vacacionales, tienen un costo mucho mayor.

Con relación a los peores meses para pedir vacaciones en su trabajo, serían febrero y septiembre, pues según calendario, estos meses no cuentan con ningún día festivo, por lo que su periodo de vacaciones estaría compuesto por menos días, mientras que en meses como junio, agosto o noviembre, cuenta con más puentes festivos.

Recuerde que al solicitar un periodo de vacaciones, debe tener muy en cuenta los días o puentes festivos, pues teniendo en cuenta que generalmente no son días considerados como hábiles, estos no serían considerados como parte de sus vacaciones, de este modo, si su tiempo de descanso es, por ejemplo, de 15 días, al juntarlo con algunos puentes festivos podría alargarlo hasta por 5 días más.

Le podría interesar: Vacaciones de fin de año 2025 en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

Ley Emiliani

Para 2026, habrá un día festivo que es muy tradicional para los colombianos, pero que será modificado, es el conocido puente de reyes que tenía como día feriado el 6 de enero, pero para el año que está próximo a llegar, se celebrará el 12 de enero, esto debido a la ley Emiliani donde se estipula que un día festivo que no caiga en lunes, será aplazado al lunes de la siguiente semana.

Otras noticias: Mejor playa para ir con niños en vacaciones de fin de año 2025: arena blanca y aguas cristalinas