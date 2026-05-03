Cuándo inician las vacaciones escolares de mitad de año 2026: Calendario MinEducación

En el calendario académico uno de los aspectos que más resalta en su estructura es el inicio y el fin de los varios periodos de vacaciones.

Generalmente, y dependiendo el tipo de colegio (A o B), el calendario consta de cuatro periodos destacados de vacaciones: Semana Santa, mitad de año, semana de receso y vacaciones de final de año.

Sin embargo, en este 2026 las más cercanas por temporalidad son las de mitad de año, por ello le contaremos las fechas en algunas de las principales ciudades de Colombia.

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Esto porque no hay una fecha ya establecida para las vacaciones y demás periodos académicos en general, ya que según el Ministerio de Educación, cada Entidad Territorial Certificada construye su propio calendario académico, en ejercicio de su autonomía, incluyendo el periodo de vacaciones.

En Caracol Radio le contamos.

Entonces, ¿cuándo inician las vacaciones de mitad de año en Bogotá?

Cabe recordar que estas fechas son para los colegios oficiales del distrito, es decir, para los colegios públicos.

Ahora bien, las vacaciones de mitad de año son las más largas de todo el calendario.

De esta forma, la Alcaldía de Bogotá estipuló que las vacaciones de mitad de año en este 2026 serán del del 22 de junio al 06 de julio de 2026 , por lo que debe tenerlas en cuenta para agendarse si desea viajar con sus hijos o familiares que estén estudiando.

¿Qué otras vacaciones tendrán los colegios oficiales de Bogotá en 2026?

A parte de las vacaciones de Semana Santa y las de mitad de año, los estudiantes podrán disfrutar de dos periodos más, que son los siguientes:

Del 5 al 12 de octubre de 2026 - 1 semana (Semana de receso)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 - 6 semanas (vacaciones de fin de año)

¿Y en Medellín?

En Medellín las vacaciones de mitad de año de los colegios oficiales son más largas: Inician el 22 de junio de 2026 y van hasta el 12 de julio, una semana más que en Bogotá.

La semana de receso en la capital de Antioquia será del 5 de octubre de 2026 al 11 de octubre.

Vacaciones de mitad de año en colegios públicos de Cali

La Alcaldía de Cali explicó que las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos de Cali serán del 15 de junio al 5 de julio de 2026.

Adicionalmente, tendrán más periodos: del 5 al 11 de octubre de 2026 será la semana de receso y las vacaciones de final de año irán a partir del 30 de noviembre de 2026.

En Barranquilla

La Gobernación del Atlántico explicó que en Barranquilla las vacaciones de mitad de año para los colegios públicos irán del 22 de junio al 12 de julio.

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Además, también tendrán su semana de receso del 5 al 11 de octubre de 2026.

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