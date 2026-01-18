Top de los países con más vacaciones en el mundo: ¿En qué puesto está Colombia?
Tenga en cuenta que los días de descanso son la sumatoria de los días festivos y las vacaciones anuales.
La vacaciones son temporadas esperadas por millones de ciudadanos, quienes buscan salir de la rutina y de la jornada laboral por unos días.
Aunque generalmente hay épocas largas de vacaciones, como a mitad de año y fin de año, también existen días de descanso en la mayoría de meses durante el año.
Se trata de los días feriados, los cuales juegan un papel importante en la sumatoria de los días de vacaciones anuales.
Siendo así, en Caracol Radio le contamos cuáles son los países con más días de descanso.
Países con más vacaciones en el mundo
El país que lidera este top es Francia con 41 días de descanso, que se dividen por 11 festivos y 30 de vacaciones anuales, seguido por Luxemburgo con un total de 40 días incluyendo 14 feriados y 26 de vacaciones por años.
En tercer lugar está Italia y Finlandia, con 38 días de descanso divididos con 12 festivos y 26 días de vacaciones anuales y 13 festivos y 25 anuales, respectivamente.
- Lituania: 37 días
- Reino Unido: 36 días
- Estonia: 36 días
- Eslovaquia: 35 días
- Austria: 35 días
- Colombia: 33 días
- Polonia: 33 días
- República Checa: 33 días
- Bélgica: 33 días
- Eslovenia: 32 días
- Islandia: 32 días
- Dinamarca: 32 días
- Suecia: 32 días
- Noruega: 32 días
- Países Bajos: 31 días
- Portugal: 31 días
- España: 31 días
- Letonia: 30 días
- Australia: 29 días
- Grecia: 29 días
- Corea del Sur: 29 días
- Turquía: 28 días
- Hungría: 28 días
- Irlanda: 28 días
- Nueva Zelanda: 28 días
- Alemania: 27 días
- Japón: 27 días
- Chile: 26 días
- Suiza: 25 días
- Israel: 22 días
- Costa Rica: 21 días
- México: 19 días
- Canadá: 14 días
- Estados Unidos: 12 días
Festivos en Colombia para el año 2026
Enero (dos festivos)
- Enero 1: Año Nuevo
- Enero 12: Reyes Magos
Marzo (un festivo)
- Marzo 23: Día de San José
Abril (dos festivos)
- Abril 2: Jueves Santo
- Abril 3: Viernes Santo
Mayo (dos festivos)
- Mayo 1: Día del trabajo
- Mayo 18: Ascensión de Jesús
Junio (tres festivos)
- Junio 8: Corpus Christi
- Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús
- Junio 29: San Pedro y San Pablo
Julio (un festivo)
- Julio 20: Día de la independencia
Agosto (dos festivos)
- Agosto 7: Batalla de Boyacá
- Agosto 17: Asunción de la Virgen
Octubre (un festivo)
- Octubre 12: Día de la raza
Noviembre (dos festivos)
- Noviembre 2: Todos los Santos
- Noviembre 16: Independencia de Cartagena
Diciembre (dos festivos)
- Diciembre 8: Inmaculada Concepción
- Diciembre 25: Navidad