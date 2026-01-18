Top de los países con más vacaciones en el mundo: ¿En qué puesto está Colombia?

La vacaciones son temporadas esperadas por millones de ciudadanos, quienes buscan salir de la rutina y de la jornada laboral por unos días.

Aunque generalmente hay épocas largas de vacaciones, como a mitad de año y fin de año, también existen días de descanso en la mayoría de meses durante el año.

Se trata de los días feriados, los cuales juegan un papel importante en la sumatoria de los días de vacaciones anuales.

Siendo así, en Caracol Radio le contamos cuáles son los países con más días de descanso.

Países con más vacaciones en el mundo

El país que lidera este top es Francia con 41 días de descanso, que se dividen por 11 festivos y 30 de vacaciones anuales, seguido por Luxemburgo con un total de 40 días incluyendo 14 feriados y 26 de vacaciones por años.

En tercer lugar está Italia y Finlandia, con 38 días de descanso divididos con 12 festivos y 26 días de vacaciones anuales y 13 festivos y 25 anuales, respectivamente.

Lituania: 37 días

Reino Unido: 36 días

Estonia: 36 días

Eslovaquia: 35 días

Austria: 35 días

Colombia: 33 días

Polonia: 33 días

República Checa: 33 días

Bélgica: 33 días

Eslovenia: 32 días

Islandia: 32 días

Dinamarca: 32 días

Suecia: 32 días

Noruega: 32 días

Países Bajos: 31 días

Portugal: 31 días

España: 31 días

Letonia: 30 días

Australia: 29 días

Grecia: 29 días

Corea del Sur: 29 días

Turquía: 28 días

Hungría: 28 días

Irlanda: 28 días

Nueva Zelanda: 28 días

Alemania: 27 días

Japón: 27 días

Chile: 26 días

Suiza: 25 días

Israel: 22 días

Costa Rica: 21 días

México: 19 días

Canadá: 14 días

Estados Unidos: 12 días

Festivos en Colombia para el año 2026

Enero (dos festivos)

Enero 1: Año Nuevo

Año Nuevo Enero 12: Reyes Magos

Marzo (un festivo)

Marzo 23: Día de San José

Abril (dos festivos)

Abril 2: Jueves Santo

Jueves Santo Abril 3: Viernes Santo

Mayo (dos festivos)

Mayo 1: Día del trabajo

Día del trabajo Mayo 18: Ascensión de Jesús

Junio (tres festivos)

Junio 8: Corpus Christi

Corpus Christi Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Junio 29: San Pedro y San Pablo

Julio (un festivo)

Julio 20: Día de la independencia

Agosto (dos festivos)

Agosto 7: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Agosto 17: Asunción de la Virgen

Octubre (un festivo)

Octubre 12: Día de la raza

Noviembre (dos festivos)

Noviembre 2: Todos los Santos

Todos los Santos Noviembre 16: Independencia de Cartagena

Diciembre (dos festivos)