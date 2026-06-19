El actor y narrador Morgan Freeman incursiona en el mundo de la música con un disco de blues

Este viernes se ha conocido que el actor, productor y narrador estadounidense Morgan Freeman ha incursionado en el mundo de la música con un nuevo disco de blues.

‘Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience’ es un álbum de 12 canciones y un viaje a través de 100 años de música blues, que cuenta con la participación de artistas invitados como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Lady Adrena, Shemekia Copeland, Anthony Big A Sherrod y muchos más.

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“Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela en el delta del Misisipi, y desde entonces nunca me ha abandonado”, declaró Freeman.

“Que Taj Mahal inaugure este álbum con una versión del clásico “Death Letter Blues” de Son House le da el tono perfecto para la presentación. Publicarlo el 19 de junio no es solo simbólico, sino que representa la esencia de esta música y de quienes la crearon. Espero que la gente la escuche y recuerde", agregó.

“Death Letter Blues” es el primer sencillo del disco y cuenta con la participación del músico de blues estadounidense Taj Mahal.

Además, se ha programado una gira de tres fechas para promocionar el álbum.

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Comenzará el 7 de agosto en Houston, Texas, continuará el 26 de septiembre en Memphis, Tennessee, y finalizará el 17 de octubre en Gulfport, Mississippi.

‘Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience’ estará a la venta el 7 de agosto.