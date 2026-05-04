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“Falsa denuncia”: abogado Germán Calderón sobre indagación por firmas de de la Espriella en CNE

Este lunes, 4 de mayo, hablaron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Marceliano Fonseca, denunciante ante el CNE de la presunta falsedad en las firmas que presentó Abelardo de la Espriella a la Registraduría, y el abogado Germán Calderón España, director de asuntos constitucionales de la campaña del candidato, para pronunciarse frente al caso.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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