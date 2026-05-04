“Falsa denuncia”: abogado Germán Calderón sobre indagación por firmas de de la Espriella en CNE
En 6AM W también habló Marceliano Fonseca, denunciante ante el CNE de la presunta falsedad en las firmas que presentó el candidato Abelardo de la Espriella, y explicó su decisión.
“Falsa denuncia”: abogado Germán Calderón sobre indagación por firmas de de la Espriella en CNE
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Este lunes, 4 de mayo, hablaron en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Marceliano Fonseca, denunciante ante el CNE de la presunta falsedad en las firmas que presentó Abelardo de la Espriella a la Registraduría, y el abogado Germán Calderón España, director de asuntos constitucionales de la campaña del candidato, para pronunciarse frente al caso.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...