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18 jun 2026 Actualizado 13:01

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Política

“Juntos lucharemos contra el crimen transnacional y la izquierda radical”: De La Espriella a Trump

El candidato presidencial aseguró que el presidente estadounidense “es una inspiración” para quienes quieren cambiar la política para siempre.

Presidente Donald Trump expresó “respaldo total” al candidato Abelardo de La Espriella

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El candidato presidencial Abelardo De La Espriella le envió un nuevo mensaje al presidente Donald Trump, quien en las últimas horas le reiteró su respaldo “total” de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

A través de su cuenta de X, De La Espriella ratificó que comparte los principios e ideales del mandatario estadounidense, y sus luchas.

“Compartiremos, usted y yo, una responsabilidad que nos conceden Dios y el Pueblo: combatir a la izquierda radical que busca destruir los valores sobre los cuales reposan nuestras naciones”, dijo.

Además, recalcó que juntos lucharán contra el crimen transnacional y “harán de Colombia y Estados Unidos pueblos unidos en los valores de libertad, grandeza y legalidad”.

Igualmente, le aseguró al presidente estadounidense que él “es una inspiración” para quienes quieren cambiar la política para siempre.

Trump pide “salir a votar por De La Espriella” el 21 de junio

El presidente de Estados Unidos, en su red social Truth Social, nuevamente mostró su apoyo al candidato De La Espriella.

Trump replicó el mensaje publicado luego de los resultados de la primera vuelta, añadiendo: “Salgan a votar por ‘El Tigre’ Abelardo De La Espriella”.

El jefe de Estado volvió a calificar a De la Espriella como un “líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente”, y afirmó que el abogado ama a Colombia tal como él ama a Estados Unidos.

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