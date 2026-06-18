Luis Díaz tras su debut en el Mundial y el gol para Colombia: “Luché para estar en estos momentos”

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido en la victoria 3-1 de Colombia sobre Uzbekistán y, tras el encuentro, dejó un mensaje de tranquilidad, autocrítica y emoción al vivir su primer partido mundialista. El guajiro aseguró que, aunque el resultado era el objetivo principal, todavía hay aspectos por corregir para afrontar de la mejor manera el resto del torneo.

“El Mundial tiene estos partidos. Paso a paso van a ser difíciles, ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno”, expresó inicialmente el atacante colombiano. Además, celebró el triunfo obtenido en el debut: “Estamos maravillosos, muy felices, muy contentos por el resultado. Era lo que veníamos a buscar. Es muy importante ganar este primer partido para estar en primer lugar”.

El delantero también analizó el desarrollo del compromiso y reconoció las dificultades que presentó el rival en la segunda mitad. “Creo que hemos hecho un partido correcto, hemos controlado la primera parte. Ellos luego en la segunda mitad mejoraron muchísimo, sabíamos qué podía pasar”. Asimismo, insistió en la importancia de no caer en excesos de confianza. “Es normal, es el primer partido, ahora tenemos que tratar de corregir lo no tan bueno, ir paso a paso, mantener los pies sobre la tierra”.

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Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Luis Díaz habló sobre las sensaciones que vivió antes de salir al campo y todo lo que representó este debut mundialista para su carrera profesional y personal. “Fue un momento muy especial para mí. Sentía unas sensaciones increíbles cuando iba a calentar, iba a salir al campo y estaba que lloraba en ese momento”.

El atacante reveló que numerosos recuerdos llegaron a su mente en esos instantes previos al partido. “Se me vinieron muchísimas cosas del pasado. Trabajé para esto, luché para estar en estos momentos. Hoy en día estoy cumpliendo el sueño de pequeño de jugar un Mundial con mi selección, con mi país”. Además, resaltó la importancia del trabajo colectivo en la consecución del triunfo. “Qué más bonito que poder aportarle un gol, una asistencia. Rescato muchísimo lo que hizo el equipo, porque creo que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Somos un grupo muy unido, trataremos de ir mejorando partido a partido. Muy contento”.

Sobre la obligación de sumar los tres puntos en el estreno, el extremo colombiano fue contundente. “Para nosotros era lo más importante. Teníamos que ganar como fuese posible, porque sabíamos que en estos primeros partidos podrían haber errores”. También explicó algunos factores que incidieron en el desarrollo del encuentro. “El rival podría mejorar, en lo anímico también. Juega todo el ambiente del partido. Las sensaciones que te genera el estadio, el cansancio, era normal que no hiciéramos cosas no tan buenas”.

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Sin embargo, volvió a insistir en la importancia de mantener la calma. “Hay que corregir, hay que estar tranquilo. Era importante ganar, llevarse los tres puntos, porque este primer partido era súper importante para nosotros”.

En el análisis táctico del encuentro, Díaz reconoció que Colombia necesitó más paciencia para superar el planteamiento defensivo de Uzbekistán. “Teníamos que tener un poco más de paciencia. Era un rival muy duro, muy complicado y sabíamos que se iba a tornar el partido así”. También admitió que la ansiedad propia del debut pudo afectar el rendimiento del equipo. “Es el primer partido. Quieres hacer las cosas muy bien y a veces no te salen tan bien porque te van a encontrar todo ese estado anímico”.

Aun así, destacó la capacidad de reacción del grupo y la importancia del tercer gol. “Hemos controlado parte del partido. Ellos mejoran en la segunda mitad y luego concretamos el tercero, que para nosotros fue súper importante”. Además, tuvo palabras de reconocimiento para los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes. “Los que entraron, la verdad que estuvieron increíbles. Felicitarlos también a ellos”.

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Finalmente, Luis Díaz habló sobre el difícil camino que ha recorrido en los últimos años y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. “En los años anteriores, lastimosamente, tuve temas personales y familiares. Siempre había algo para que no estuviéramos tranquilos a nivel familiar, mental, físico y futbolísticamente”.