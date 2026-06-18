Resumen de la jornada en el Mundial 2026: Colombia e Inglaterra ganan, Portugal empata y deja dudas

Terminó la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026 con el partido en el que Colombia superó a Uzbekistán por 1-3 en Ciudad de México. La jornada, además, tuvo la presentación de Inglatera venciendo a Croacia en otro de los grandes partidos de esta fase, y el empate de Portugal con Congo.

Portugal 1-1 Congo

Flojo inicio del Mundial 2026 para la Portugal de Cristiano Ronaldo. Durante la primera jornada del Grupo K, los lusos no pasaron del empate a uno (1-1) frente a una sorpresiva República Democrática del Congo, que brilló por su solidez defensiva y orden táctico.

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El partido en el Estadio NRG de Houston empezó de la mejor manera para los europeos, que empezaron ganando a los 6 minutos con un sensacional remate de cabeza del mediocampista Joao Neves, a pase de Pedro Neto desde sector izquierdo.

Ahora bien, la alegría duró hasta el tiempo de reposición de la primera mitad. Un saque de esquina ejecutado a la perfección por Arthur Masuaku encontró a un bien posicionado Yoane Wissa, que venció la resistencia del arquero rival con un certero cabezazo.

Uzbekistán 1-3 Colombia

Ante lo difícil de penetrar la defensa de los asiáticos, terminó siendo un envío largo y el rompimiento del espacio por parte de Daniel Muñoz, el que abrió el marcador. Al 40′. Luis Díaz puso un gran pase desde atrás y el antioqueño entró por la derecha para definir con una pirueta y poner el 1-0.

Para el segundo tiempo, en una jugada aislada, en la que falló el portero Camilo Vargas, llegó el gol del empate de Abbosbek Fayzullaev al 60′, pero la impresión de que llegaba otra anotacioón colombiana se sentía por el juego del combinado nacional.

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Cinco minutos después, la Tricolor, con espacio, anotó el segundo. Gran jugada de Gustavo Puerta desde atrás recuperando y leugo habilitó a Luis Díaz, quien entró por zona izquierda y definió al segundo palo, contando con la suerte de la floja respuesta del arquero para el 2-1.

Pero había una más. En la última del partido, Cucho Hernández la luchó por la banda, no la dejó perdida y luego lanzó un centro preciso para que Jaminton Campaz la enviara a guardar de cabeza.

Inglaterra 4-2 Croacia

En el minuto 9, Luka Modrić cometió una falta dentro del área que el juez sancionó como penal. En el minuto 11′ fue Harry Kane quien tomó posesión del balón para el lanzamiento y el arquero Dominik Livaković logró pararlo. Sin embargo, el cobro tuvo que repetirse, y esta vez Kane logró convertir y sumar el primero del partido.

El equipo croata reaccionó y en el minuto 36′ logró igualar el marcador tras un disparo de Martin Baturina, imposible de parar para Pickford. La igualdad no duró mucho, pues en el minuto 41′ nuevamente Kane pone a los ingleses arriba, tras un tiro de esquina cobrado por Declan Rice; el primer tiempo terminaría luego del empate de Croacia, obra de Petar Musa tras asistencia de Perišić.

El segundo tiempo comenzó con intensidad por parte de los ingleses; en el minuto 47′, Jude Bellingham fue el encargado de darle la ventaja a los británicos. El resto del encuentro fue dominado por los de Tuchel, que al minuto 85 fulminaron el partido tras una anotación de Marcus Rashford.

Ghana 1-0 Panamá

El partido por el Grupo L comenzó emocionante, con una oportunidad para Panamá, que disputa su segundo Mundial, luego de una volea de Cecilio Waterman que logró ser despejada por el arquero congoleño. Después de esta jugada, el primer tiempo transcurrió sin grandes opciones para ninguna de las dos selecciones.

En el segundo tiempo el juego no cambió mucho de ritmo; en el minuto 59, Carlos Harvey de Panamá remató desde fuera del área; sin embargo, el balón se fue desviado por el lado derecho de la portería. El gol de la selección africana llegó en el minuto 5 de adición luego de un contraataque y un remate de Caleb Yirenkyi.