Fabio Cannavaro luego de la derrota de Uzbekistán en el Mundial: “Hoy era como jugar en Colombia”

La Selección de Uzbekistán cayó 3-1 frente a Colombia en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero dejó una imagen competitiva durante varios pasajes del encuentro disputado en el Estadio Azteca. El conjunto asiático logró complicar a la Tricolor y mantuvo la incertidumbre en el marcador hasta los minutos finales, cuando los goles de Luis Díaz y Jaminton Campaz terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor de los colombianos.

La Selección Colombia se fue adelante en el marcador al minuto 40’ con gol de Daniel Muñoz, Uzbekistán consiguió igualar el compromiso al minuto 60, generando dudas en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Sin embargo, la jerarquía individual de Colombia apareció rápidamente y Luis Díaz volvió a poner en ventaja a la selección nacional cinco minutos después. Cuando el partido agonizaba, Jaminton Campaz sentenció el resultado con el 3-1 definitivo en el tiempo de adición.

Esto dijo el director técnico

Tras el compromiso, el seleccionador italiano, Fabio Cannavaro, destacó el ambiente que se vivió en el estadio y reconoció que a sus futbolistas les costó adaptarse a disputar un partido con una mayoría absoluta de aficionados colombianos en las tribunas.

“Era el primer partido y nos ha costado un poquito entender dónde estábamos. No era fácil. Esto es México, pero era como jugar en Colombia, toda la gente estaba aquí”, afirmó el campeón del mundo con Italia en 2006.

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El técnico italiano también resaltó la experiencia que significó para sus jugadores disputar el primer partido mundialista de la historia de su país.

“Lo he dicho, jugar aquí es algo maravilloso, algo que vas a recordar para toda tu vida. Mis jugadores lo van a recordar para toda la vida”, señaló.

Cannavaro consideró que el marcador final fue demasiado amplio para lo que mostró su equipo sobre el terreno de juego y reconoció que los nervios afectaron el rendimiento de sus dirigidos durante algunos momentos del encuentro.

“Cuando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como lo hizo hoy, es claro que perder 3-1 es demasiado. Le había pedido a mi equipo estar bien, pero estaban demasiado nerviosos. Al final de la primera parte pensaron solo en defender; en la segunda parte no. También tuve que cambiar la banda izquierda porque no me había gustado, pero el 3-1 es duro”, explicó.

Próximos partidos del Grupo K

Ahora, Uzbekistán deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su próximo desafío. El conjunto asiático viajará a Houston para enfrentarse a Portugal el próximo 23 de junio a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), en un partido clave para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Por su parte, la Selección Colombia buscará consolidarse en lo más alto del grupo cuando enfrente a la República Democrática del Congo ese mismo día a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

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