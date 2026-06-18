Así reaccionó la prensa mundial a la victoria de Colombia ante Uzbekistán: se rindieron a Luis Díaz

La Selección Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un juego que se disputó en el estadio Azteca y que dejó como figuras a Luis Díaz y Daniel Muñoz.

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En el primer tiempo la Tricolor dominó la posesión del balón y con paciencia intentó generar peligro en el área defendida por Utkir Yusupov. Sin embargo, hubo algunas escaramuzas de la selección asiática de contragolpe, pero que no generaron un mayor peligro en el arco de Camilo Vargas.

Fue al término de la primera mitad (40’) que Luis Díaz demostró su genialidad y gran visión de juego con un pase largo a la espalda de los centrales uzbekos que tuvo la recepción del lateral Daniel Muñoz, quien sin dejarla caer pateó el balón que pasó entre las manos del guardameta rival.

Ya para la segunda mitad, Colombia salió con ímpetu con el objetivo de ampliar el marcador, generando varias aproximaciones, pero no ocasiones claras de gol. En una distracción y pasividad de la defensa colombiana, el mediocampista Abbosbek Fayzullaev (60’) anotó tras un mal despeje de Camilo Vargas.

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No obstante, la dicha uzbeka no duró mucho tiempo, pues Luis Fernando Díaz nuevamente demostró por qué es uno de los referentes del Bayern Múnich: recibió el balón dentro del área y a primer toque sacó un derechazo que venció nuevamente al guardameta.

Finalmente, al último minuto del juego un centro al área de Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández sorprendió a la defensa de Uzbekistán y encontró a Jaminton Campaz, quien cabeceó solo para sentenciar el partido.

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Tras el partidazo de los dirigidos por Néstor Lorenzo, la prensa internacional elogió al combinado nacional por su victoria.

Así reaccionó la prensa del mundo al triunfo de Colombia a Uzbekistán

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