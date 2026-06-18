🔴 Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO Mundial 2026: transmisión y minuto a minuto del partido HOY

Los Cafeteros buscarán iniciar con el pie derecho su regreso a la cita mundialista, mientras que Uzbekistán afrontará la primera participación de su historia.

La Selección de Uzbekistán está lista para vivir el momento más importante de su historia futbolística al disputar por primera vez una Copa del Mundo. Los dirigidos por Fabio Cannavaro consiguieron su clasificación gracias a una sobresaliente campaña en las eliminatorias asiáticas, en las que sumaron diez victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, demostraron una gran solidez defensiva, convirtiéndose en uno de los equipos más difíciles de superar en su continente y llegando con la ilusión de sorprender a las grandes selecciones.

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Por su parte, Colombia regresa a un Mundial después de ocho años de ausencia y lo hace tras completar una destacada actuación en las eliminatorias sudamericanas, finalizando en la tercera posición y mostrando una importante capacidad ofensiva. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una base consolidada y llega respaldado por un buen rendimiento en sus recientes compromisos amistosos, aumentando las expectativas de cara a esta nueva participación mundialista.

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El compromiso enfrentará a dos selecciones con realidades distintas, pero con objetivos claros. Mientras Uzbekistán intentará escribir una página histórica en su estreno absoluto, Colombia buscará reafirmar su favoritismo y comenzar con una victoria su camino en el torneo. Los antecedentes recientes invitan al optimismo en el conjunto cafetero, que aspira a repetir las destacadas actuaciones de las ediciones de 2014 y 2018, cuando logró superar la fase de grupos y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del continente americano.

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