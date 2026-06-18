Este viernes, 19 de junio, se cierran las inscripciones para estudiar gratis en el Pascual Bravo

Medellín

La Institución Universitaria Pascual Bravo, entidad del orden público y adscrita a la administración distrital de Medellín, anunció que cerrará este viernes, 19 de junio, el proceso de inscripción para estudiar gratis en alguno de los 42 programas de pregrado y posgrado que están presentes en 47 municipios paisas.

Esta convocatoria está abierta para quienes desean ingresar a los programas tecnológicos, profesionales o posgrados y acceder a una educación que busca, según explica esta institución, “ser pertinente para las necesidades de la industria y el desarrollo de Medellín y las regiones”.

Lo que se busca con este tipo de formación es fortalecer las vocaciones productivas de cada región.

Ofertas en Ingenierías

La decana de la Facultad de Ingeniería, Jésica Isaza López, explicó que para esta línea de estudio se tiene una oferta amplia: “Tenemos desde la Técnica Profesional en Fabricación Digital e Impresión 3D, pasando por las tecnologías en Gestión del Mantenimiento Aeronáutico y Desarrollo de Software, entre otros, hasta las ingenierías que van desde Eléctrica, Mecánica hasta Materiales”.

Ofertas en diseño

Por su parte, el decano de la Facultad de Producción y Diseño, Juan Esteban Rivera Rico, dijo que “desde la Facultad de Producción y Diseño tenemos dos grandes mundos que conviven, el mundo estratégico y el mundo creativo. En el mundo estratégico podrás encontrar Ingeniería Logística, Ingeniería Administrativa e Industrial. En el mundo del diseño podemos encontrar Diseño Gráfico, Diseño de Vestuario y Gestión del Diseño, así como una amplia gama de tecnologías; algunas de ellas están acreditadas, como la tecnología en gestión logística y producción industrial. También tenemos la tecnología en animación digital”.

De esta manera, destacaron desde el Pascual Bravo que estas formaciones se enfocan en el sector de las industrias creativas y culturales, como la Tecnología en Animación Digital y la especialización en Diseño de Experiencias Digitales.

Estudio gratuito

Por varios mecanismos los estudiantes pueden acceder a la formación gratuita, entre ellos el acceso a los beneficios económicos como Matrícula Cero, Presupuesto Participativo o Política de Gratuidad.

Es importante aclarar que el próximo lunes, 22 de junio, debe pagarse el proceso de inscripción y la formación académica comenzará el 10 de agosto.

Matrícula cero

Cabe recordar que el programa de Matrícula Cero corresponde a becas otorgadas por el distrito de esta ciudad en sus instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín y las instituciones del orden departamental que tienen sede en la capital antioqueña.