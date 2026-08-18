Puente de la Asunción deja cinco muertos y 19 heridos en las carreteras de Antioquia

Control de Tránsito y Transporte en vías de Antioquia. Foto: Cortesía Policía Antioquia

Antioquia

Cinco personas murieron y 19 resultaron heridas en 15 siniestros viales registrados en las carreteras de Antioquia durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional reportó este balance tras el fin de semana largo, en el que se movilizaron 360.024 vehículos por los principales ejes del departamento. Los accidentes se concentraron en los corredores de Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente.

Además de las víctimas fatales y los lesionados, las autoridades practicaron 185 pruebas de embriaguez, de las cuales ocho resultaron positivas. También se impusieron 172 órdenes de comparendo por infracciones al Código Nacional de Tránsito.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, entregó detalles sobre el trabajo realizado: “Como resultado de los controles operativos se logró la incautación de mercancía transportada en un tractocamión que cubría la ruta Urabá-Medellín con un avalío comercial de aproximadamente 750 millones de pesos”.

Para agilizar el retorno de viajeros hacia Medellín, la Policía implementó un reversible en la jurisdicción de Caldas, en la ruta 6003, desde el kilómetro 94 (sector La Y de Primavera) hasta el kilómetro 56+200 de la variante de Caldas,

La Policía Nacional reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los efectos del alcohol, realizar pausas activas y cumplir las normas de tránsito, con el fin de reducir los riesgos en las vías del departamento.

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