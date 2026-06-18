En Medellín, Petro aseguró que su Gobierno ha priorizado la educación y la salud en Antioquia

Visita del presidente Petro a UdeA. Foto: Cortesía Joel González - Juan David Duarte -Juan Diego Cano/Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Medellín, Antioquia

El presidente Gustavo Petro visitó Medellín para presentar los resultados de la gestión del Ministerio de Salud y destacar las inversiones realizadas por su Gobierno en Antioquia, que, según afirmó, ascienden a cerca de 3 billones de pesos en diferentes sectores.

Durante un acto en la Universidad de Antioquia, el mandatario aseguró que estos recursos han beneficiado principalmente a la educación, permitiendo que más de 119.000 jóvenes estudien gratuitamente en universidades públicas. También señaló que se han destinado 391.000 millones de pesos a programas dirigidos a la juventud antioqueña.

“Hemos invertido casi 3 billones de pesos del presupuesto nacional en Antioquia, beneficiando especialmente a la educación y permitiendo que más de 119.000 jóvenes estudien gratis en universidades públicas. Ayudando a sacar de la pobreza a millones de personas. A diferencia de gobiernos anteriores, nuestro enfoque es amar y apoyar al pueblo, no perseguirlo ni marginarlo”, dijo Petro.

En materia de salud, el Gobierno reportó inversiones por 1,316 billones de pesos entre 2022 y 2026. Los recursos se han destinado al fortalecimiento de la red hospitalaria, la financiación de equipos básicos de salud, proyectos de infraestructura y dotación médica, la adquisición de 203 vehículos de transporte asistencial y programas de atención a poblaciones vulnerables.

La mayor inversión corresponde a 660.727 millones de pesos para el fortalecimiento de la atención en salud mediante equipos básicos de salud. Además, se ejecutan 95 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria por 412.683 millones de pesos.

Durante su intervención, Petro también respondió a las críticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien lo ha cuestionado públicamente. El jefe de Estado rechazó los señalamientos en su contra y defendió su gestión, afirmando que su Gobierno ha contribuido a sacar de la pobreza a entre seis y siete millones de personas.

“Un país donde se sacan de 6 a 7 millones de personas de la pobreza no se odia, se ama”, expresó el mandatario, al tiempo que aseguró que su administración ha trabajado por mejorar las condiciones de vida de los colombianos y apoyar a los sectores más vulnerables.

Petro sostuvo que tiene el derecho de defender su buen nombre y reiteró que su Gobierno ha priorizado la inversión social, la educación y la salud como herramientas para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades en el país.