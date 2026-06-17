Con barbería, comida y deporte, el Bronx de Medellín vivirá una gran jornada de fútbol callejero
Este 20 de junio, el fútbol se convierte en la principal herramienta de inclusión social en uno de los sectores más vulnerables de la capital antioqueña.
Medellín
El deporte se toma uno de los sectores más complejos de Medellín para transformarlo en un espacio de segundas oportunidades. Este sábado 20 de junio, a partir de las 11:00 a.m., el sector del Bronx será el escenario del Mundial de Fútbol Callejero, una iniciativa que busca conectar a los habitantes de calle con líderes comunitarios, organizaciones sociales y ciudadanos a través de la pasión por el balón.
El evento es impulsado por la plataforma Indi[Gente], un proyecto que trabaja por la visibilización y dignificación de esta población. Más allá de la competencia en la cancha, la jornada busca romper los estigmas y barreras sociales que sufren diariamente quienes viven en la calle, promoviendo la convivencia, el respeto mutuo y la reconstrucción de la confianza comunitaria.
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La estrategia no se limitará a los partidos de fútbol. Los asistentes y participantes tendrán acceso a una oferta de atención integral que incluye alimentación comunitaria, servicios de barbería solidaria, entrega de prendas de vestir y acompañamiento social básico, apuntando a una intervención que dignifique sus condiciones de vida actuales.
Los organizadores del torneo explicaron que el Mundial de Fútbol Callejero es un llamado directo a la empatía de los habitantes de Medellín. El objetivo es que la ciudadanía se acerque a conocer las historias humanas detrás de cada jugador, reconociendo sus capacidades, sueños y el deseo de salir adelante que comparten como parte de la sociedad.
La plataforma Indi[Gente], junto a los colectivos aliados en esta jornada, extendió la invitación a toda la ciudadanía, fundaciones y voluntarios que deseen sumarse y apoyar la actividad. La cita deportiva y social tendrá lugar este sábado en el Bronx de la capital antioqueña, demostrando que el fútbol puede funcionar como un puente efectivo hacia la inclusión social y la esperanza.