A más de 43.000 llega registro de personas afectadas por terremoto en el Chocó, según Gobernación

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

Quibdó, Chocó

El sismo que sacudió al Chocó el pasado 10 de agosto deja 43.858 personas afectadas, de acuerdo con el más reciente reporte de situación entregado por la Gobernación de Chocó, con corte a las 5:30 de la tarde del 17 de agosto.

El balance establece que 25.547 personas están damnificadas, correspondientes a 12.317 familias, mientras que otras 8.820 familias resultaron afectadas. En el departamento se mantienen 13 personas fallecidas y 310 heridas, mientras que el reporte oficial indica que actualmente no hay personas desaparecidas.

Más de 22.000 viviendas tienen daños

La dimensión de la emergencia también se refleja en las afectaciones a la infraestructura. Según la Gobernación, 3.138 viviendas quedaron destruidas y otras 19.186 presentan averías. Además, hay 267 instituciones educativas afectadas y 10 puentes vehiculares con daños.

En total, son 29 municipios del Chocó los que presentan algún tipo de afectación tras el movimiento telúrico y sus réplicas, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a las familias damnificadas.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi destacó la respuesta de los organismos de socorro, el personal médico y los voluntarios que han participado en la emergencia, pero también puso el foco en la capacidad de los propios chocoanos para responder ante la tragedia.

Durante estos días, la Gobernación ha resaltado el trabajo de todos los voluntarios, que se ha encargado de recibir y descargar parte de los vehículos que han llegado al departamento con las ayudas enviadas desde diferentes regiones del país.

“Todos los camiones que han entrado a nuestro departamento durante estos días, producto del buen corazón y la solidaridad de todo el pueblo colombiano, están en manos de estos muchachos”, afirmó la gobernadora, al destacar que estos jóvenes han asumido la tarea con trabajo y organización.

Córdoba-Curi también resaltó la manera en que los habitantes del departamento han afrontado la emergencia y agradeció la solidaridad recibida: “En nombre de todos los chocoanos, en nombre de los bárbaros, queremos darle las gracias a Colombia por su solidaridad con el pueblo chocoano”.