Fenalco exige explicaciones al DANE por presuntas inconsistencias en cifras de empleo formal

La Federación Nacional de Comerciantes expresó su preocupación por las presuntas diferencias encontradas entre las cifras oficiales de empleo formal reportadas por el DANE y los registros administrativos de aportes a la seguridad social en un estudio realizado por la Universidad de Antioquia.

La investigación señala que mientras el DANE informó la creación de 814.000 empleos formales durante el último año, los datos de la la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) indicarían que en ese mismo periodo se perdieron más de 170.000 puestos de trabajo.

A través de una carta enviada a la directora del DANE, Piedad Urdinola, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, solicitó una explicación técnica y detallada sobre la metodología utilizada para medir el empleo formal en Colombia, al considerar que los resultados oficiales no coinciden con la realidad que enfrentan miles de empresas en el país.

“Tenemos una duda cada vez más creciente en torno a la confiabilidad plena de las cifras del DANE en materia laboral, porque no parece normal, y marcha en contravía con la lógica económica, que mientras el crecimiento del PIB del país avance lentamente, el desempleo actual sea el más bajo de lo corrido de este siglo”, señaló el dirigente gremial.

Afectaciones económicas reportadas por el gremio

Fenalco argumentó que el comportamiento de las cifras oficiales contrasta con el panorama que reportan los empresarios. De acuerdo con un reciente sondeo del gremio, el 64 % de las empresas ha reducido su planta de personal: el 44 % realizó ajustes moderados y el 20 % aplicó recortes significativos.

Además, el 93 % de los empresarios aseguró haber experimentado incrementos en sus costos laborales, y el 61 % calificó esos aumentos como significativos.

Entre las medidas adoptadas para enfrentar este escenario, el 25 % de las empresas aceleró procesos de automatización, el 23 % realizó ajustes en los precios de sus productos o servicios y el 22 % redujo personal. Asimismo, muchas compañías han optado por suspender la contratación de aprendices del SENA y asumir las sanciones económicas correspondientes.

Fenalco insistió en que el DANE debería dejar de formar parte de la estructura del Ejecutivo y convertirse en una entidad independiente, similar al modelo de autonomía con el que funciona el Banco de la República, insistiendo en que esta medida permitiría fortalecer la credibilidad y la confianza en las estadísticas oficiales del país.