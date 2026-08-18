Tras entrega de ‘La Mona’ en Briceño, gobernador pide enfrentar con determinación a las disidencias

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, se pronunció respecto a los resultados operacionales recientes, efectuados por las Fuerzas Militares en el departamento.

En específico, el mandatario hizo mención sobre la presión militar en Briceño, Norte antioqueño, que llevó a la entrega de alias ‘La mona’, presunta operadora de drones y explosivos del frente 36 de las disidencias de las Farc y expareja sentimental de alias ‘Primo gay’.

“Se le acabó el reinado a las FARC de Calarcá... Esta estructura criminal, que era intocable en el gobierno Petro, es la responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el derribamiento del Black Hawk en Amalfi y el desplazamiento de cientos de familias en el Norte y Nordeste”, sentenció el mandatario.

Rendón Cardona, fue tajante en señalar que “Por fin se enfrenta con determinación a las Farc de Calarcá” y que la propuesta del Centro Democrático, de avanzar en una nueva política de sometimiento y de llamar permanentemente a la desmovilización debe ser clave en el inicio de este nuevo Gobierno.

Por último, señaló el gobernador, Andrés Julián Rendón Cardona, que los saldados y los policías deben neutralizar a los criminales bien sea por la vía de las armas o por la vía de la justicia.