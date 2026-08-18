Innovación, emprendimiento y solidaridad se citan en Conexión Summit Medellín 2026

Medellín

Medellín abre sus puertas a la tercera edición del Conexión Summit, un encuentro clave que consolida a la ciudad como la segunda de Latinoamérica con mayor número de emprendimientos de alto impacto. Desde su nacimiento en 2023 para articular al ecosistema en momentos complejos, este espacio se ha transformado en un motor fundamental de innovación abierta, conectando a startups locales con corporativos e inversionistas de alcance nacional e internacional.

En esta entrega, el evento trasciende el ámbito comercial al sumar un firme propósito social. La cumbre destinará el 20 % de la boletería vendida y los fondos de las subastas de obras de arte a causas benéficas, además de funcionar como punto de acopio para donaciones. Con estas acciones, la capital antioqueña reafirma su posición global como epicentro estratégico para los negocios de alto impacto y el desarrollo comunitario.

Negocios de alto nivel y un sólido programa académico

El eje central del cumbre son las rondas de negocio 1 a 1 de 15 minutos entre fundadores y altos ejecutivos de grandes firmas. Antes del inicio oficial del encuentro ya se han generado más de 7.000 citas de conexión, cifra que continúa en aumento. A esta dinámica se suman cerca de 20 masterclasses exclusivas para grupos reducidos, espacios de networking intencionado y un salón privado dedicado a la grabación de podcasts en vivo.

Entre los invitados destacados figuran Katrin Celledón (Chief of Staff de Startup Olé), Sebastián Noguera (CEO y cofundador del unicornio Habi), James Keyes (ex CEO de Blockbuster y 7-Eleven) y Arlee Thompson. La agenda de conferencias abordará tendencias clave en emprendimiento, tecnología, cultura y entretenimiento, ofreciendo herramientas estratégicas para acelerar la transformación productiva del país.

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Alianzas multisectoriales para cerrar la brecha empresarial

El encuentro convoca tanto a corporativos tradicionales como Comfama, Sura y Protección, como a entidades de sectores no convencionales como TCC, Offcorss, Atlético Nacional, La Filarmónica y el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Esta diversidad demuestra que la innovación abierta aplica eficientemente a campos tan variados como la logística, el deporte y la cultura.

Dado que cerca del 90 % de las grandes empresas en Colombia aún desarrollan sus procesos de innovación a puerta cerrada, el Conexión Summit 2026 se posiciona como el puente indispensable para democratizar el diálogo empresarial. Al priorizar el cierre de ventas y la generación de alianzas duraderas, el encuentro fortalece el ecosistema y proyecta a Medellín como potencia regional en emprendimiento.