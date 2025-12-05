¿Dónde queda Uzbekistán? Así es el exótico país que enfrentará Colombia en el Mundial 2026

Colombia enfrentará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México a rivales inéditos en su historia en el certamen. Uno de estos rivales es Uzbekistán, una república de Asia Central que pese a su juventud (su independencia se proclamó en 1991), guarda una historia milenaria al interior de sus fronteras.

Cabe destacar que a través de varias ciudades uzbekas se trazó la antigua gran Ruta de la Seda, que permitió la comunicación, comercio y desarrollo de los pueblos en esa región del mundo en la antigüedad. Así las cosas, la antigua integrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, es hoy un destino en auge, ideal para los amantes de la historia y la aventura.

¿Dónde está Uzbekistán?

Como se mencionó anteriormente, Uzbekistán está en el corazón de Asia Central y no cuenta con salida al mar. Tiene límites con otros cinco países: Kazajistán al norte, Kirguistán al noreste, Tayikistán al sureste, Afganistán al sur y Turkmenistán al suroeste.

Se trata de uno de los dos países doblemente sin litoral en el mundo (junto al principado de Liechtenstein), lo que quiere decir que para llegar al mar se deben cruzar al menos dos fronteras de otros países sin costa.

¿Por qué es famoso Uzbekistán?

Aunque no se habla todos los días de esta república, lo cierto es que cada vez más personas de todo el mundo se atreven a visitarla, motivados por la idea de transitar las ciudades y rutas de comercio más conocidas de la antigüedad.

Así las cosas, los caminos que unieron decisivamente a oriente y occidente en la gran Ruta de la Seda pasan por Uzbekistán. En el país quedan algunas de las ciudades milenarias que le dieron vida al tránsito de productos y conocimientos, como es el caso de Samarcanda, Bujará, Jiva y la capital Tashkent, entre otras.

Estas milenarias ciudades son patrimonio de la humanidad y en ellas se viven los límites entre la historia de las civilizaciones y el desarrollo de la espiritualidad. Están llenas de monumentos, sitios históricos y religiosos para visitar, eso sin contar la gastronomía y comercio local.

¿Qué necesita un colombiano para ir a Uzbekistán?

De acuerdo con la Cancillería, los ciudadanos colombianos que deseen viajar a Uzbekistán necesitan una visa, independientemente del tipo de pasaporte que posean o los motivos de viaje, dado que no hay tratados vigentes a la fecha.

Vale destacar que Colombia y Uzbekistán establecieron relaciones diplomáticas del 2 de octubre de 2012 y la embajada de Colombia en Moscú, Rusia, atiende los asuntos relacionados con el país asiático. Para conocer más información relacionada con viajes y asuntos consulares visite la página de Ministerio de Relaciones Exteriores de Uzbekistán, en inglés y ruso.