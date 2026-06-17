🔴 Portugal vs. RD Congo EN VIVO | Siga la transmisión del partido del primer partido del Grupo K

La Selección de Portugal comenzará su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la República Democrática del Congo en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo K. El encuentro se disputará en Houston y marcará el inicio de un nuevo intento del combinado luso por conquistar el único gran título que aún falta en sus vitrinas, la Copa del Mundo.

Previa del partido

Portugal llega a la Copa del Mundo a como una de las selecciones llamadas a pelear por el título. El equipo dirigido por Roberto Martínez atraviesa un gran momento y ha mostrado un rendimiento sobresaliente en los últimos meses, registrando diez victorias, dos empates y apenas una derrota en sus últimos 13 compromisos.

La contundencia ofensiva también ha sido una de las principales fortalezas del conjunto portugués. Su más reciente partido oficial terminó con una goleada por 9-1 sobre Armenia en las eliminatorias mundialistas, una muestra del potencial de una plantilla que combina experiencia y juventud.

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Sin embargo, el gran desafío para Portugal será trasladar ese nivel al escenario de la Copa del Mundo. A pesar de contar históricamente con grandes figuras, la selección lusa solo ha alcanzado las semifinales en una ocasión, en Inglaterra 1966. Además, los debuts mundialistas no han sido su punto fuerte recientemente, ya que apenas ganó uno de sus últimos cuatro estrenos en el torneo, registrando dos empates y una derrota.

Por su parte, la República Democrática del Congo vuelve a disputar una fase final mundialista después de 52 años de ausencia. La única participación de los africanos se produjo en Alemania Federal 1974, cuando competían bajo el nombre de Zaire. En aquella ocasión perdieron sus tres encuentros, no marcaron goles y recibieron 14 tantos.

El regreso al máximo escenario del fútbol mundial se concretó gracias a una victoria por 1-0 sobre Jamaica en el repechaje intercontinental disputado en marzo. Ahora, los dirigidos por Sébastien Desabre buscarán escribir una historia diferente y demostrar que pueden competir frente a una de las potencias del fútbol europeo.

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