Por orden de un juez, concejal Andrés Rodríguez rectifica afirmaciones contra Esteban Restrepo

Medellín, Antioquia

El concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, rectificó las afirmaciones que había realizado en la red social X contra Esteban Restrepo Taborda, secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud y exsecretario de gobierno del exalcalde Daniel Quintero Calle, y ofreció disculpas públicas, en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro de una acción de tutela.

La decisión se originó por publicaciones realizadas por el cabildante el 21 de abril de 2026, en las que calificó a Restrepo como “rata” y lo relacionó con una supuesta estructura criminal denominada “bacrim del pinturismo”. Tras esos señalamientos, el funcionario presentó una acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

Dos jueces ordenaron la rectificación

El Juzgado Cuarenta y Dos Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín amparó los derechos al buen nombre, la honra, la dignidad humana y la presunción de inocencia de Esteban Restrepo mediante un fallo proferido el 8 de mayo de 2026.

La decisión ordenó al concejal eliminar la publicación objeto de la tutela y difundir una rectificación acompañada de disculpas públicas.

El cabildante impugnó la decisión; sin embargo, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín confirmó íntegramente el fallo el 16 de junio de 2026, dejando en firme la orden judicial.

La retractación se produjo tras un incidente de desacato

De acuerdo con la información conocida del proceso, luego de quedar en firme la decisión judicial, Esteban Restrepo promovió un incidente de desacato al considerar que las publicaciones realizadas por el concejal no cumplían con lo ordenado por los jueces.

Posteriormente, Andrés Felipe Rodríguez Puerta publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que indicó que actuaba en cumplimiento de las decisiones judiciales.

“En cumplimiento del fallo dictado por el Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, confirmado por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, ofrezco disculpas públicas al señor Esteban Restrepo Taborda. Me retracto de las afirmaciones realizadas en mis publicaciones del 21 de abril de 2026 y aclaro que no existe decisión judicial que lo vincule con organizaciones criminales”, manifestó Rodríguez.

En el mismo pronunciamiento, el concejal reconoció que sus publicaciones afectaron los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la dignidad humana y la presunción de inocencia del funcionario, tal como lo establecieron las decisiones judiciales.

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