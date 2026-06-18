Prográmese con la jornada del Mundial 2026 de este 18 de junio: cómo ver EN VIVO y hora de partidos

Ya cerrada la primera fecha de la fase de grupos, este jueves, 18 de junio, inicia la jornada 2 de este apartado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Son muchas las escuadras que ganaron apabullantemente, como lo hizo Alemania contra Curazao (7-1), así como los batacazos de la competencia, como lo hizo Australia tras ganarles 2-0 a Turquía.

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Sin embargo, el balón seguirá rodando y por ello en Caracol Radio le contamos todos los detalles de lo que será el arranque de la segunda fecha.

¿Cuáles partidos se juegan este 18 de junio en el Mundial 2026?

Pues bien, para esta jornada en donde arranca la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, serán cuatro partidos los que se jugarán, siendo los protagonistas los integrantes de los grupos A y B, así:

República Checa vs. Sudáfrica

La selección Checa llega a este encuentro tras haber perdido 2-1 contra Corea del Sur, al igual que Sudáfrica, que cayó con la anfitriona México por 2-0 en el partido inaugural del torneo.

Así las cosas, ambos combinados nacionales tendrán la oportunidad de sumar sus primeros tres puntos en la copa.

El partido será en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, de Estados Unidos, a las 11:00 de la mañana, hora Colombia.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina

El grupo B abre su segunda fecha entre europeos. Suiza se ve las caras contra Bosnia teniendo ambas escuadras solo un punto, pues en su anterior juego los dos equipos empataron.

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El partido será en el SoFi Stadium, Inglewood, de Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

Canadá vs. Qatar

Luego, en el BC Place, Vancouver, de Canadá, a las 5:00 de la tarde, hora Colombia, Canadá, otra anfitriona del Mundial, se enfrenta a Qatar.

Ambos equipos vienen de empatar 1-1 en sus anteriores partidos.

México vs. Corea del Sur

Finalmente, una anfitriona más llega a su segunda fecha: los dos ganadores de la primera fecha del grupo A (México y Corea del Sur) se ven las caras para definir el liderato de esa zona.

El partido será en el estadio Akron, Zapopan. México, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este jueves, 18 de junio, del Mundial 2026?

Finalmente, para ver los partidos del Mundial 2026 de este jueves, 18 de junio, lo podrá hacer por varias señales: DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports, aunque el único canal que transmitirá los cuatro juegos del día será el primero.

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Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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