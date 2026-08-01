Así quedó Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia arrebató a México la medalla de oro de los 400 metros estilo libre masculino en la natación de velocidad.

El colombiano Juan Manuel Morales detuvo el reloj en 03:51.96 minutos, relegando a la medalla de plata al azteca Paulo Strehlke (03:52.60), ganador del oro en los 800 metros libre.

Venezuela con Adanuriel Rosal se llevó la medalla de bronce con tiempo de 03:54.11, adelantando al colombiano Sebastián Camacho (03:55.65), cuarto lugar.

El dominicano José Arias Mauricio debió conformarse con el séptimo peldaño con crono de 04:04.08. Antes que él arribaron a la meta el mexicano David Medina (quinto con 03:56.65) y Albert Vega, de Costa Rica (04:02.97).

Por su parte, Colombia concluyó su participación en el voleibol masculino como campeón de la edición centenaria de las justas. El equipo nacional superó en un emocionante 3 – 2 a Puerto Rico, siendo sólido y perseverante en una disciplina en la que la mentalidad fue fundamental para alcanzar el título.

Colombia debutó en el fútbol masculino con un triunfo por 1 – 0 ante Panamá. En el minuto 82, Kener González fue el responsable de la anotación que le entregó la victoria a nuestro país. Este viernes la actividad continúa con el equipo femenino en su segunda presentación, en esta ocasión ante México.

En los primeros partidos por equipos del bowling, Sara Duque, Juliana Botero, Clara Guerrero, Juliana Franco, María José Rodríguez y Laura Plazas lideran parcialmente con un resultado de 3269. Por su parte, Jaime González, Sebastián Salazar, Alfredo Quintana, Edwar Rey, Óscar Rodríguez y Juan Hernández ocupan el tercer lugar en la competencia masculina.

Por su parte, en la Copa de Naciones de tenis, Colombia consiguió los dos cupos a las finales de la modalidad. Las damas superaron a Guadalupe en las semifinales con un global de 2 – 0, mientras que los caballeros vencieron 2 – 1 a Puerto Rico.

El resumen de la jornada en los JJCC

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe