Fortaleza y Pereira no se sacan diferencias en la fecha 2 de la Liga colombiana: Resumen del partido

Fortaleza recibió al Deportivo Pereira en un encuentro por la segunda fecha de la Liga - II, el partido terminó con un 0-0 y ninguno de los dos equipos ha podido conseguir la victoria en en liga. A falta de los demás juegos, el local se ubica en la casilla 9° von dos unidades y el vistante en la 11° con un solo punto.

Luego de un partido en el que no se hicieron daño y no hubo un dominador claro, los dos equipos aún tienen pendiente sumar tres puntos. Si bien Fortaleza lo intentó un poco más, sobretodo en el segundo tiempo y le alcazó para sacar figura a Yimi Gómez, que terminó con cuatro atajadas importantes, no hubo emociones en el partido

Cómo llegaron los equipos al partido

Por parte de Fortaleza, el conjunto capitalino empató a uno en casa de Alianza Valledupar el pasado 26 de julio. John Solís abrió el marcador para los bogotanos al minuto 20′, para los locales puso el empate definitivo Cristian Rivas al minto 71′.

En el caso del Pereira, cayó 1-0 en su debut liguero ante Llaneros, el Matecaña no pudo marcar en el Bello horizonte, mientras que su rival se adelantó en el marcado al minuto 54′ de partido de la mano de Néider Ospina, para los de Pereira, Santiago Águilar vio la doble amarilla y se retiró del partido al minuto 79′.

Ambos equipos van en búsqueda de los primeros tres puntos, ninguno peligra en el descenso y tienen pocas posibilidades en la reclasificación. El partido por la segunda fecha se jugará en Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo.

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