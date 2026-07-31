FIFA descarta su idea de privatizar el Mundial: contundente declaración de Infantino

La FIFA no tuvo éxito con su idea de incentivar la inversión de privados en el organismo . El boicot que se generó alrededor de esta idea, impulsado por la UEFA, además de la presión mundial, llevaron a Gianni Infantino y los dueños de esta iniciativa, a dar un paso al costado.

“El controvertido plan de la FIFA de vender una parte de su imperio empresarial a inversores externos se ha derrumbado tras una revuelta abierta de dirigentes del fútbol de todo el mundo y una importante división entre los altos ejecutivos de la FIFA, según ha podido saber The Post”, reveló inicialmente el medio New York Post, antes de conocerse el anuncio del organismo.

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¿Cuál era el objetivo de la iniciativa FIFA Forward Enterprise (FFE)?

El objetivo de la FIFA era recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de cerca del 20% del grupo a una empresa dirigirda por el inversor Joshua Kushner, cercano a Donald Trump. No obstante, la presión mediática y el rechazo de la UEFA, Concacaf y la confederación asiática, llevaron a que se cancelara la idea.

The New York Post reveló algunas declaraciones de fuentes cercanas: “No les gusta nada esto. No tienen ninguna intención de seguir involucrados en este lío”, dijo una de ellas. “Kushner encontrará otra forma de participar en este sector. Esto se está convirtiendo en una pesadilla para la marca”, manifestó otra al respecto.

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Infantino confirma la cancelación de la iniciativa

Luego de que el New York Post filtrara la información, la FIFA dio a conocer una declaración del presidente Gianni Infantino, en el que confirmó que la propuesta “no seguirá adelante”. Eso sí, recalcó lo que buscaba con la iniciativa, pero especificó que fueron las divisiones generadas las que llevaron a la caída de la misma.

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”, se lee inicialmente.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial. Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante“, agregó al respecto.

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