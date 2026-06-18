Doblan esfuerzos policiales para la segunda vuelta presidencial en Bogotá: serán 21 mil uniformados

Consejo de seguridad entre la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Defensa por la segunda vuelta presidencial. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

Tras una reunión para revisar el plan de seguridad entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el director de la Policía Nacional, el general William Rincón, se anunciaron algunos cambios en el despliegue de operativos para la segunda vuelta presidencial , el domingo 21 de junio.

Al finalizar un consejo de seguridad que se llevó a cabo en Ciudad Bolívar, se definió el despliegue de 21 mil uniformados que custodiarán la ciudad de Bogotá. Anteriormente, se había anunciado más de 11 mil policías, como para la primera vuelta presidencial.

Zonas con posibles alteraciones al orden público

“El mapa ha marcado algunos sectores de interés, entre esos unos 18, pero 11 que son de importancia donde se pueden presentar algunas dificultades de alteración de orden público. Por ende, hemos marcado no solamente 21 mil policías parala seguridad sino un circuito cerrado con el Ejército”, señaló el director de la Policía.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , en los reportes que tienen las localidades específicas donde se pueden presentar estos hechos son en Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Engativá.

“Invitamos a todos los bogotanos y colombianos que viven en esas localidades que estén muy alerta y que en cualquier momento que conozcan de alguna intención de alterar la democracia informen inmediatamente”, aseguró el jefe de cartera.

Llamado a unas elecciones en paz

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , indicó que su prioridad es garantizar que todos los ciudadanos puedan votar de manera libre, segura y en paz. Pero a la vez que durante todo el proceso electora, antes, durante y después, no haya riesgos a la democracia.

En caso de que se presenten disturbios en la ciudad, el mandatario señaló que actuarán conforme a la ley.

“Pensando en proteger la vida, en proteger los bienes de la ciudad públicos y privados, y en proteger el proceso electoral”.

Agregó que el deber del gobierno local y nacional es proteger a todos en esta jornada electoral.