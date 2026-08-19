Alcaldía habilita nueve SuperCADE de Bogotá para recibir ayudas por terremoto
Desde este martes 18 y hasta el jueves 20 de agosto, los ciudadanos podrán entregar kits de aseo personal y de hábitat para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.
Colombia
La Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó los nueve SuperCADE de la ciudad como puntos de recepción de donaciones para apoyar a las personas y familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
La jornada de solidaridad comenzó este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el jueves 20, en horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., con el propósito de facilitar la participación de ciudadanos de diferentes sectores de la capital.
¿Qué se puede donar?
La Administración Distrital informó que se recibirán dos tipos de ayudas:
- Kit de aseo personal.
- Kit de hábitat, que incluye colchonetas, almohadas y cobijas.
Los elementos serán destinados a apoyar la atención de las comunidades afectadas por la emergencia en Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.
Estos son los nueve puntos habilitados
Las donaciones podrán entregarse en los siguientes SuperCADE:
- SuperCADE CAD Teusaquillo - Carrera 30 #25-90
- SuperCADE Calle 13- Puente Aranda- Avenida Calle 13 #37-35
- SuperCADE Américas - Kennedy - Carrera 86 #43-55 Sur
- SuperCADE Bosa - Avenida Calle 57R Sur #72D-12
- SuperCADE 20 de Julio -San Cristóbal - Carrera 5A #30C-20 Sur
- SuperCADE Manitas Ciudad Bolívar - Carrera 18L #70B-50 Sur
- SuperCADE Suba Suba - Avenida Calle 145 #103B-90
- SuperCADE Engativá - Transversal 113B #66-54
- SuperCADE Social - Fontibón - Terminal de Transporte Salitre, módulo 5, local 124
Bogotá se suma a la solidaridad
Con esta iniciativa, la Administración Distrital busca facilitar que los habitantes de Bogotá se vinculen a las acciones de solidaridad destinadas a las personas damnificadas por la emergencia.
“Bogotá se une para ayudar. Cada donación cuenta y puede contribuir a que las familias afectadas cuenten con elementos esenciales mientras avanzan las labores de atención y recuperación”, señaló la Alcaldía.
La jornada estará disponible hasta el jueves 20 de agosto, por lo que quienes deseen contribuir podrán acercarse a cualquiera de los nueve puntos habilitados dentro del horario establecido.