Alcaldía habilita nueve SuperCADE de Bogotá para recibir ayudas por terremoto

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá habilitó los nueve SuperCADE de la ciudad como puntos de recepción de donaciones para apoyar a las personas y familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

La jornada de solidaridad comenzó este martes 18 de agosto y se extenderá hasta el jueves 20, en horario de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., con el propósito de facilitar la participación de ciudadanos de diferentes sectores de la capital.

¿Qué se puede donar?

La Administración Distrital informó que se recibirán dos tipos de ayudas:

Kit de aseo personal.

Kit de hábitat, que incluye colchonetas, almohadas y cobijas.

Los elementos serán destinados a apoyar la atención de las comunidades afectadas por la emergencia en Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

Estos son los nueve puntos habilitados

Las donaciones podrán entregarse en los siguientes SuperCADE:

SuperCADE CAD Teusaquillo - Carrera 30 #25-90

SuperCADE Calle 13- Puente Aranda- Avenida Calle 13 #37-35

SuperCADE Américas - Kennedy - Carrera 86 #43-55 Sur

SuperCADE Bosa - Avenida Calle 57R Sur #72D-12

SuperCADE 20 de Julio -San Cristóbal - Carrera 5A #30C-20 Sur

SuperCADE Manitas Ciudad Bolívar - Carrera 18L #70B-50 Sur

SuperCADE Suba Suba - Avenida Calle 145 #103B-90

SuperCADE Engativá - Transversal 113B #66-54

SuperCADE Social - Fontibón - Terminal de Transporte Salitre, módulo 5, local 124

Bogotá se suma a la solidaridad

Con esta iniciativa, la Administración Distrital busca facilitar que los habitantes de Bogotá se vinculen a las acciones de solidaridad destinadas a las personas damnificadas por la emergencia.

“Bogotá se une para ayudar. Cada donación cuenta y puede contribuir a que las familias afectadas cuenten con elementos esenciales mientras avanzan las labores de atención y recuperación”, señaló la Alcaldía.

La jornada estará disponible hasta el jueves 20 de agosto, por lo que quienes deseen contribuir podrán acercarse a cualquiera de los nueve puntos habilitados dentro del horario establecido.