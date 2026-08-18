Festival de Empleo en Soacha: 3.423 vacantes estarán disponibles este viernes
Más de 30 empresas participarán en una jornada de empleo que ofrecerá oportunidades para perfiles operativos, administrativos, técnicos y profesionales, además de vacantes para personas con discapacidad.
Colombia
Las personas que buscan empleo en Soacha, Bogotá y municipios cercanos tendrán este viernes 21 de agosto una nueva oportunidad para acceder a procesos de selección de manera directa. El Festival de Empleo “Trabajando por el Territorio” reunirá a más de 30 empresas con procesos de contratación abiertos y un total de 3.423 vacantes disponibles.
La jornada se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la Plazoleta Principal de Soacha, donde los asistentes podrán conocer las ofertas laborales, contactar directamente a las empresas y adelantar los procesos de postulación.
La actividad es organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio, como parte de las acciones para conectar a las personas que buscan trabajo con empresas que tienen oportunidades laborales disponibles.
¿Qué perfiles y áreas tienen vacantes?
Aunque la mayor parte de las oportunidades corresponde a cargos operativos, también habrá ofertas para personas con formación técnica, profesional y perfiles administrativos.
Entre las áreas que tendrán vacantes se encuentran:
- Administración, archivo y digitación.
- Servicios generales.
- Construcción.
- Conducción y mensajería.
- Cocina.
- Servicio al cliente, centros de llamadas y cobranza.
- Ventas y seguridad.
- Producción, bodega, logística y almacenamiento.
- Floricultura.
- Salud, farmacia y enfermería.
- Mantenimiento, mecánica y electromecánica.
- Otros servicios técnicos.
La jornada también contempla vacantes dirigidas a personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades laborales para diferentes grupos poblacionales.
¿Cómo participar en el Festival de Empleo?
Las personas interesadas en participar deberán asistir a la Plazoleta Principal de Soacha durante el horario establecido y llevar su hoja de vida actualizada.
Durante la jornada también se realizará el registro y caracterización de los asistentes, quienes podrán acercarse a las empresas participantes para conocer los requisitos de cada cargo y realizar las postulaciones correspondientes.
Además, quienes quieran adelantar el proceso pueden realizar previamente su inscripción en el formulario dispuesto para el evento.
Fecha: viernes 21 de agosto de 2026
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Plazoleta Principal de Soacha
Vacantes: 3.423
Empresas participantes: más de 30