Festival de Empleo en Soacha: 3.423 vacantes estarán disponibles este viernes

Colombia

Las personas que buscan empleo en Soacha, Bogotá y municipios cercanos tendrán este viernes 21 de agosto una nueva oportunidad para acceder a procesos de selección de manera directa. El Festival de Empleo “Trabajando por el Territorio” reunirá a más de 30 empresas con procesos de contratación abiertos y un total de 3.423 vacantes disponibles.

La jornada se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la Plazoleta Principal de Soacha, donde los asistentes podrán conocer las ofertas laborales, contactar directamente a las empresas y adelantar los procesos de postulación.

La actividad es organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio, como parte de las acciones para conectar a las personas que buscan trabajo con empresas que tienen oportunidades laborales disponibles.

¿Qué perfiles y áreas tienen vacantes?

Aunque la mayor parte de las oportunidades corresponde a cargos operativos, también habrá ofertas para personas con formación técnica, profesional y perfiles administrativos.

Entre las áreas que tendrán vacantes se encuentran:

Administración, archivo y digitación.

Servicios generales.

Construcción.

Conducción y mensajería.

Cocina.

Servicio al cliente, centros de llamadas y cobranza.

Ventas y seguridad.

Producción, bodega, logística y almacenamiento.

Floricultura.

Salud, farmacia y enfermería.

Mantenimiento, mecánica y electromecánica.

Otros servicios técnicos.

La jornada también contempla vacantes dirigidas a personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades laborales para diferentes grupos poblacionales.

¿Cómo participar en el Festival de Empleo?

Las personas interesadas en participar deberán asistir a la Plazoleta Principal de Soacha durante el horario establecido y llevar su hoja de vida actualizada.

Durante la jornada también se realizará el registro y caracterización de los asistentes, quienes podrán acercarse a las empresas participantes para conocer los requisitos de cada cargo y realizar las postulaciones correspondientes.

Además, quienes quieran adelantar el proceso pueden realizar previamente su inscripción en el formulario dispuesto para el evento.

Fecha: viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Lugar: Plazoleta Principal de Soacha

Vacantes: 3.423

Empresas participantes: más de 30