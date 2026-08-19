Cundinamarca invierte más de $139 millones para reactivar el campo en Paratebueno

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca destinó más de 139 millones de pesos para apoyar la recuperación y reactivación de las actividades agropecuarias en Paratebueno, como parte de las acciones institucionales dirigidas a las familias campesinas afectadas por las situaciones de emergencia que ha enfrentado el municipio.

La jornada incluyó el seguimiento a una estrategia de mejoramiento de praderas en la vereda Macapay, iniciativa que cuenta con una inversión de 109,7 millones de pesos y beneficia a 103 productores. El propósito es fortalecer las condiciones de los sistemas ganaderos y contribuir a la continuidad de la producción de carne y leche.

Nuevos apoyos para las familias campesinas

Como parte del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el municipio, también se realizó una nueva entrega de insumos, esta vez por 29,9 millones de pesos. Los apoyos están dirigidos principalmente a la alimentación animal y buscan evitar que las familias tengan que suspender sus actividades productivas.

La entrega contó con la participación del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y hace parte de la respuesta institucional frente a las emergencias registradas en Paratebueno.

En conjunto, las intervenciones buscan:

Apoyar la recuperación de los sistemas productivos rurales.

Garantizar la continuidad de las actividades pecuarias.

Proteger los medios de vida de las familias campesinas.

Contribuir a la recuperación económica del sector agropecuario.

La Gobernación señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia de recuperación y reactivación agropecuaria en el departamento, con énfasis en los municipios que han enfrentado situaciones que han afectado la producción rural.

Más allá de la entrega de insumos, la intervención busca que los productores de Paratebueno puedan recuperar progresivamente su capacidad productiva y mantener las actividades que representan su principal sustento económico.