Ley seca en Bogotá se mantiene desde la medianoche del viernes, 19 de junio, confirma alcalde Galán

En las últimas horas, el Ministerio del Interior dio a conocer el decreto 0612 de 2026, con el que el Gobierno Nacional establece medidas para garantizar el orden público durante la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio.

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Dentro de las medidas establecidas, se habla de la ley seca que regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 de la tarde del lunes 22 de junio.

En Bogotá, la Secretaría de Gobierno informó que esta medida regirá desde la medianoche de este viernes e irá hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio. Sin embargo, las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, generaron confusión.

Ante esta incertidumbre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la ley seca en la ciudad regirá desde la medianoche del viernes, como se había dicho con anterioridad. “En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día, hasta el lunes, como lo anunciamos”, dijo el mandatario.

Asimismo, dijo que esa decisión está sustentada en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad el pasado 4 de junio. “Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar el despliegue, tanto de Policía como de los equipos de Alcaldía, que permitan un desarrollo en tranquilidad y con todas las garantías del proceso electoral”, aseguró Galán.

Además, explicó que el decreto 612 de 2026, que expidió el Ministerio del Interior para la segunda vuelta presidencial, aclara, en su artículo 13, parágrafo, que faculta a los alcaldes y gobernadores para que, según recomendación del Consejo de Seguridad, puedan ampliar la medida de la ley seca.

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Finalmente, el alcalde aseguró que habló con el ministro Benedetti para preguntarle sobre sus declaraciones. “Hablé con el ministro Armando Benedetti y me dijo que no nos había desautorizado”, concluyó Galán.

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