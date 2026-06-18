MinDefensa confirma probabilidad de disturbios en la segunda vuelta presidencial: “podría llegar”
Más de 408 mil uniformados se desplegarán en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad.
Bogotá D.C
Desde la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que existen indicios de afectaciones al orden público al conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, este domingo 21 de junio.
“La probabilidad de un disturbio violento y de vandalismo podría llegar a existir. No porque sea una campaña que yo esté promoviendo, sino porque habría una que otra persona, simpatizante radical que estaría motivando más a ganar con el odio que con las ideas”, señaló Sánchez.
408 mil policías desplegados en todo el país
Debido a esta situación, que se ha confirmado por las denuncias que han llegado a las autoridades, anunciaron que más de 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía estarán en todo el país garantizando la seguridad de la jornada electoral.
También se activarán un Puesto de Mando Unificado Electoral y un Puesto de Mando Unificado Cibernético, para hacer seguimiento en tiempo real de las votaciones.
El Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional hicieron un llamado a todos los ciudadanos para que participen de las elecciones en paz.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....