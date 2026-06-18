MinDefensa confirma probabilidad de disturbios en la segunda vuelta presidencial: “podría llegar”

Bogotá D.C

Desde la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , confirmó que existen indicios de afectaciones al orden público al conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, este domingo 21 de junio.

“La probabilidad de un disturbio violento y de vandalismo podría llegar a existir. No porque sea una campaña que yo esté promoviendo, sino porque habría una que otra persona, simpatizante radical que estaría motivando más a ganar con el odio que con las ideas”, señaló Sánchez.

408 mil policías desplegados en todo el país

Debido a esta situación, que se ha confirmado por las denuncias que han llegado a las autoridades, anunciaron que más de 408.000 integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía estarán en todo el país garantizando la seguridad de la jornada electoral.

También se activarán un Puesto de Mando Unificado Electoral y un Puesto de Mando Unificado Cibernético, para hacer seguimiento en tiempo real de las votaciones.

El Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional hicieron un llamado a todos los ciudadanos para que participen de las elecciones en paz.