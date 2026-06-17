Director de la Policía entregó detalles de la captura en Colombia de ‘Javi’, hermano de ‘Fito’

La Policía Nacional capturó en Colombia a Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, señalado máximo cabecilla de la organización criminal transnacional “Los Choneros” y considerado el delincuente más buscado de Ecuador.

La operación, denominada “Vestigio”, fue desarrollada por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional de Ecuador.

De acuerdo con las autoridades, alias “Javi” es señalado como uno de los principales responsables de la expansión y fortalecimiento de “Los Choneros”, estructura dedicada al narcotráfico, homicidios, extorsión y lavado de activos, con influencia en varios países de la región.

Las investigaciones indican que, bajo su liderazgo, esa organización consolidó alianzas con redes criminales internacionales, entre ellas estructuras vinculadas al Cartel de Sinaloa, para fortalecer corredores de tráfico de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El director de la Policía, general William Rincón, aseguró que esta captura es uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado transnacional en la región.

“La captura de alias ‘Javi’ constituye uno de los resultados más importantes contra el crimen organizado transnacional en los últimos años en la región. Con este golpe afectamos la estructura de mando de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina y evitamos la consolidación de alianzas criminales que amenazaban la seguridad de Colombia y Ecuador”, afirmó el oficial.

Según información de inteligencia, alias “Javi” se encontraba en territorio colombiano desde octubre de 2025, adelantando gestiones para fortalecer rutas del narcotráfico y buscar alianzas criminales con estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército Gaitanista de Colombia y disidencias de las Farc.

Las autoridades también lo identifican como un actor determinante en las dinámicas del narcotráfico en el Pacífico suramericano, responsable de coordinar envíos de grandes cargamentos de droga y articular redes logísticas y financieras para actividades ilícitas transnacionales.

Además, es señalado de haber promovido la confrontación armada entre “Los Choneros” y “Los Lobos”, disputa que dejó múltiples homicidios, desplazamientos forzados y graves afectaciones a la seguridad ciudadana en Ecuador.

La Policía también indicó que bajo su protección operaba una red familiar dedicada presuntamente al lavado de activos y a la administración de recursos provenientes del narcotráfico, considerada una de las principales estructuras de soporte financiero de “Los Choneros”.