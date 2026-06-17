Galán se reunirá con MinDefensa el 18 de junio para evaluar riesgos de segunda vuelta presidencial

El domingo 21 de junio se llevará a cabo en Colombia la segunda vuelta presidencial. En Bogotá, más de 6 millones de personas están habilitadas para votar, lo que significa un reto para el Distrito en manera de orden público.

En ese sentido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tienen previsto reunirse en la localidad de Ciudad Bolívar, en la capital del país, para evaluar riesgos en torno a la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con el alcalde Galán, la ciudad tiene el mismo operativo que para la primera vuelta presidencial.

“Va a haber más de 11.000 policías, más de 2.500 gestores de diferentes entidades del Distrito trabajando para garantizar que se desarrolle la elección con total tranquilidad”, dijo el mandatario.

Asimismo, aseguró que 1.083 puestos de votación están habilitados en la capital del país y que todo está funcionando con normalidad. En la reunión con el ministro, se tomarán medidas adicionales de protección, tanto de la jornada electoral como de los días posteriores.