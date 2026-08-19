Nueva ampliación de TransMilenio en la avenida Ciudad de Cali: Rutas y nuevas estaciones

Conozca la nueva Troncal Avenida Ciudad de Cali que beneficiara a la localidad de Bosa - Fotos TransMilenio vía X

TransMilenio avanza hacia el suroccidente de la capital por el mejoramiento de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), optimizando el desplazamiento de miles de usuarios de las zonas de Bosa/Tibanica con Pradera y Plaza Central.

¿Cuáles son las tres nuevas estaciones?

Estas estaciones se ubicarán después del Portal Américas, ampliando la cobertura del sistema, con la ayuda de los nuevos buses duales articulados eléctricos que complementarán la flota del sistema en esta troncal.

Las tres nuevas estaciones que componen la extensión de la avenida Ciudad de Cali son:

Tibanica - Primavera

Los Laureles

Islandia

La nueva troncal contará con la letra Z para su representación, por lo que todas las rutas con destino a esta troncal se identificarán mediante esta letra.

Complementario a lo anterior, TransMilenio notificó nuevas rutas y cambios en otras rutas con la incorporación de las tres nuevas estaciones.

TrasnMilenio presenta la nueva flota de buses eléctricos - Foto TransMilenio Vía X Ampliar TrasnMilenio presenta la nueva flota de buses eléctricos - Foto TransMilenio Vía X Cerrar

¿Cuál es la nueva ruta y qué servicios presentan cambios de operación?

TransMilenio anunció la nueva ruta, identificada como F63 – Z63, que operará desde el Portal Américas hasta la estación Tibanica – Primavera (y en sentido inverso), bajo el servicio F63.

Estos servicios contarán con los nuevos buses duales eléctricos que contarán con dos paraderos aparte de las estaciones, los cuales se ubican en:

Avenida C. Cali - CL 58 Sur.

Avenida C. Cali - CL 52A Sur.

De esta manera operará este nuevo servicio:

F63 Tibanica - Primavera

Tibanica - Primavera.

Los Laureles.

Islandia.

Avenida C. Cali - CL 58 Sur. (Paraderos)

Avenida C. Cali - CL 52A Sur. (Paraderos)

Banderas.

Pradera - Plaza Central.

Z63 Pradera - Plaza Central

Pradera - Plaza Central.

Banderas.

Avenida C. Cali - CL 51B Sur. (Paraderos)

Avenida C. Cali - CL 56A Sur. (Paraderos)

Islandia.

Los Laureles.

Tibanica - Primavera.

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Con la entrada en operación de la troncal se realizaron modificaciones en dos servicios:

Ruta A61 – Z61.

Ruta C19 – F19.

Ruta A61 - F61

Amplía su recorrido desde el Portal Américas hasta la estación Tibanica – Primavera, por lo que cambia su identificador a la letra Z (Z61), ajustando sus horarios y paradas.

Con el cambio, el servicio (A61-Z61) iniciará en POLO - FINCOMERCIO y finalizará en la estación Tibanica – Primavera y viceversa con el servicio A61.

Nuevas paradas en estaciones:

Tibanica - Primavera.

Los Laureles.

Islandia.

Distrito Grafiti.

CDS - Carrera 32.

Ricaurte.

De la Sabana.

Temporal Avenida 39.

El servicio retira sus paradas en estaciones:

Portal Américas.

Banderas.

Biblioteca Tintal.

El horario de operación es el siguiente:

A61: Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:00 a.m. Sábados de 4:30 a. m. a 12:00 p. m.

Sábados de Z61: Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábados de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

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Ruta C19 - F19

Extiende el servicio desde la estación Banderas hasta el Portal Américas; adicionalmente, amplía su horario de atención.

Nuevas paradas en estaciones:

Portal Américas.

Biblioteca Tintal.

Temporal Calle 57.

El nuevo horario de operación es el siguiente:

C19: Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados de F19: Lunes a sábado de 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

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