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02 jun 2026 Actualizado 16:18

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Bogotá

Bogotá no escatimará esfuerzos ante presuntas amenazas de destruir la ciudad: secretario Restrepo

Han circulado presuntas amenazas de la denominada Primera Línea en Bogotá, luego de la segunda vuelta presidencial.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: SCJ página web.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: SCJ página web.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: SCJ página web.

Juliana De Los Ríos

Bogotá
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En redes sociales ha circulado información sobre la amenaza de un presunto nuevo estallido social en la capital, en caso de que los resultados de la segunda vuelta presidencial no sean los que ese grupo denominado “Primera Línea” espera.

Ante esta situación que ha sembrado miedo en la población bogotana, el secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció.

“Yo no me voy a ahorrar ni un solo esfuerzo en la medida en que yo sepa de manera anticipada, o en desarrollo de las actividades, quién lo está haciendo. Lo voy a contar”, aseguró el funcionario del Distrito.

Agregó que cuando ocurrió el estallido social en 2021, las autoridades no se pronunciaron al respecto, lo que provocó mayor miedo.

“La práctica del estallido violento era no hablemos mucho para que no se pongan bravos. Eso es vivir bajo el miedo, es la dictadura del miedo y nosotros no tenemos miedo, ni nos dejamos atemorizar”, agregó.

El secretario indica que los ciudadanos también defienden la vida y la ciudad. Por eso pidió, no dejarse atemorizar ni meter miedo de estos grupos.

“Quien pretenda a través de miedo conducir a un grupo de ciudadanos, nos está mostrando hacia dónde van las cosas”, señaló Restrepo.

Indicó que ese es un ejemplo de la política por medio del miedo para generar violencia, destrucción y desorden.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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