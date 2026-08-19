Tractocamión se volcó en la vía Bogotá-Villavicencio y generó afectaciones en la movilidad

Colombia

Un accidente de tránsito se registró hacia las 3:20 p. m. de este martes 18 de agosto en la vía Bogotá-Villavicencio, donde un tractocamión terminó volcado y generó afectaciones en la movilidad del corredor.

De acuerdo con los reportes preliminares, conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades tras observar el fuerte impacto. Personal encargado de la atención de la vía se desplazó hasta el lugar para verificar las condiciones y controlar el tránsito.

La concesionaria informó inicialmente que se implementó una reducción de carril en el K63+000, sentido Bogotá-Villavicencio.

“Se realiza reducción de carril debido a un siniestro (volcamiento de vehículo tipo tractocamión)”, indicó Coviandina en su primer reporte.

Por el momento, no se han establecido oficialmente las causas del accidente ni se ha confirmado el estado de salud del conductor del vehículo. Las autoridades también adelantaron la recolección de testimonios y demás información necesaria para determinar cómo ocurrió el siniestro.

¿Cómo quedó la vía?

Imágenes y videos compartidos por usuarios en redes sociales mostraron el tractocamión volcado a un costado de la calzada, mientras otros vehículos lograban continuar su recorrido por el espacio habilitado.

Coviandina señaló durante la atención de la emergencia: “Personal de la concesión ya atiende la situación (…) seguiremos informando”.

La concesionaria recomendó a los conductores transitar con precaución, evitar el carril comprometido y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las condiciones actualizadas del corredor.

Autoridades investigan las causas

El accidente continúa bajo investigación. Hasta el momento, se espera que las autoridades entreguen un informe oficial que permita establecer las circunstancias del volcamiento y confirmar si hubo personas heridas o lesionadas.

Mientras avanzan las labores de atención, se recomienda a quienes utilizan la vía Bogotá-Villavicencio conducir con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre la movilidad.