Diferencias entre licencia de conducción B1 y C1 en Colombia: Autorizan conducir vehículos similares

Diferencias entre licencia de conducción B1 y C1 en Colombia | Getty Images

En Colombia, las personas que deseen manejar legalmente cualquier automotor en todo el territorio nacional requieren poseer una licencia de conducción, la cual se obtiene luego de aprobar un examen médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y pasar pruebas teóricas y prácticas en un Centro de Enseñanza Automovilística.

En el país, existen varios tipos de licencias que están clasificadas que indican que tipos de vehículos puede llegar a conducir una persona. Las clases A son para motos, las B para automóviles y las C para camiones.

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Tipos de licencia en Colombia

Tipo A

A1: Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada.

Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada. A2: Motocicletas, motociclos y mototriciclos de más de 125 c.c. de cilindrada.

Las personas con categoría A2 están autorizadas para conducir todo tipo de motocicletas.

Tipo B

B1: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses.

B2: Camiones, camiones rígidos, busetas y buses para el servicio particular.

Camiones, camiones rígidos, busetas y buses para el servicio particular. B3: Vehículos articulados de servicio particular

Las personas con categoría B3 pueden conducir todos los vehículos de las categorías B2 y B1, mientras que los que cuenten con la B2 podrán hacer lo mismo con automotores de las B1 y B2.

Tipo C

C1: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses.

C2: Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público.

Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público. C3: Vehículos articulados para el servicio público

Las personas con categoría C3 pueden conducir todos los vehículos de las categorías C2 y C1, mientras que los que posean la C2 podrán hacer lo mismo con automotores de las C1 y C2.

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Diferencias entre licencias de conducción B1 y C1

Los conductores que tengan licencias de conducción tipo B1 y C1 suelen tener una descripción similar, sin embargo, una de ellas tiene una excepción que la diferencia de la otra.

Ambas licencias están autorizadas para conducir automóviles, camperos, camionetas y microbuses de hasta 19 pasajeros, pero la B1 solo permite que sea para uso particular (vehículo familiar), mientras que la C1 está autorizada para manejar tanto servicios públicos como particular.

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De igual manera, es importante resaltar que las licencias de conducción B1y C1 no sirven para manejar camiones grandes o buses; para eso se requieren las tipo C2 y C3.

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