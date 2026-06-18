Distrito de Bogotá podría suspender 1.559 licencias de tránsito a motociclistas por incumplir normas

Desde la Secretaría de Movilidad se iniciaron 1.559 nuevas investigaciones por reincidencia contra motociclistas que han incumplido de forma reiterada las normas de tránsito.

“Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Esto se suma a las 5.906 investigaciones por reincidencia que ya se han iniciado a conductores de motocicleta como parte de la estrategia para luchar contra la conducta recurrente de incumplir las normas de tránsito.

Esta medida se enfoca en los conductores que cometen más de una infracción dentro de un periodo de seis meses, condición que configura la reincidencia según la normatividad vigente.

Muchas de estas conductas están relacionadas con comportamientos que afectan la seguridad vial: invasión de andenes, ciclorrutas, zonas peatonales y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.

Más de 500 licencias de conducción se han suspendido en 2026

La principal consecuencia para los motociclistas declarados reincidentes es la suspensión de la licencia de conducción por seis meses. En caso de una nueva reincidencia, la suspensión puede extenderse hasta por un año o más.

En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad ya ha suspendido 529 licencias por reincidencia a motociclistas.

Infracciones más repetidas

Las conductas que más repiten los motociclistas, de acuerdo con los registros de la entidad, es la C24, relacionada con conducir motocicletas sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, con 28.498 comparendos impuestos entre enero y mayo de 2026.

Le siguen infracciones como: