Resultados de loterías Cundinamarca, Cruz Roja, Huila y MiLoto HOY 18 de agosto: premios y sorteos

Logos Loterías del Huila, la Cruz Roja, Cundinamarca y MiLoto. Fotos: Getty Images / Redes sociales de cada lotería

La Lotería de la Cruz Roja lleva más de 60 años apoyando las labores humanitarias de la Cruz Roja en Colombia, siendo una entidad sin ánimo de lucro encargada de explotar, administrar y operar juegos de suerte y azar para este fin. Esta lotería se juega normalmente los martes a las 10:55 de la noche.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja de este 18 de agosto

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es:

¿Cómo jugar la lotería de la Cruz Roja?

Esta lotería tiene una red amplia de distribuidores localizados en 31 departamentos del país, incluyendo Bogotá. El billete tiene un costo de tres fracciones de $18.000 a $6.000 la fracción.

Sin embargo, puede adquirirlo por medio de cualquier sucursal cercana al lugar en que se encuentre. En el siguiente enlace puede consultar los distribuidores autorizados en cada ciudad: https://lotecruz.org.co/distribuidores/

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 18 de agosto

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’. Sin embargo, como este 17 de agosto fue festivo, el sorteo se realiza HOY, martes 18 de agosto.

Este martes 18 de agosto de 2026 se juega el sorteo 4816 de la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es:

Resultados de la Lotería del Huila HOY 18 de agosto

La Lotería del Huila se juega normalmente los martes a las 11:00 de la noche, después de la Lotería de la Cruz Roja. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por Facebook Live en la cuenta oficial.

El número ganador del premio mayor de $2.000 millones de la Lotería del Huila es:

Resultado del MiLoto HOY 18 de agosto de 2026

Se trata de una mecánica adicional de Baloto en la cual los usuarios pueden ganar hasta un acumulado de 200 millones de pesos. La lotería MiLoto juega después de las 10:00 de la noche.

La transmisión la puede seguir por Canal Uno o por el canal de YouTube de Baloto.

Los números ganadores del MiLoto son: