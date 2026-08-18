Murió a los 77 años Frank Beard, baterista de la legendaria banda de rock ZZ Top

Este martes se conoció la noticia del fallecimiento de Frank Beard, baterista de la legendaria agrupación de rock estadounidense ZZ Top, a los 77 años.

Un representante de Beard confirmó que murió mientras recibía cuidados paliativos en su rancho de Richmond, Texas, rodeado de su familia.

La semana pasada, ZZ Top canceló repentinamente su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, debido a problemas de salud de Beard.

El año pasado, Beard se retiró temporalmente de las giras por motivos similares.

Lea también: ‘Spider-Man: un nuevo día’ supera los 2 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial

A través de un comunicado compartido en Instagram por el fundador de ZZ Top, Billy Gibbons, dijo:

“Hoy, Elwood [Francis] y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más innovadores por naturaleza y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico ritmo fue clave para que ZZ Top se mantuviera en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas seguirá adelante como él hubiera deseado”.

“Tras el fallecimiento de Frank, ZZ Top ha cancelado sus próximos conciertos en Salt Lake City y Colorado Springs. La banda retomará su gira actual, ‘The Big One!’, este fin de semana con dos fechas en Austin City Limits, uno de los recintos favoritos de Frank y en una ciudad que consideraba como su segundo hogar”, finalizó.

¿Quiénes son ZZ Top?

Durante cinco décadas, la banda estuvo formada por el vocalista y guitarrista Billy Gibbons, el baterista Frank Beard y el bajista y vocalista Dusty Hill, hasta la muerte de este último en 2021.

ZZ Top desarrolló un sonido característico basado en el estilo blues de Gibbons y la sección rítmica de Hill y Beard.

Son conocidos por sus actuaciones en directo, sus letras ingeniosas y humorísticas, y la peculiar apariencia de Gibbons y Hill, quienes lucían gafas de sol, sombreros y barbas largas.

Le puede interesar: Muere a los 83 años el ilusionista español Juan Tamariz

¿Cuántos miembros de ZZ Top quedan?

La muerte de Beard convierte a Gibbons en el único miembro original superviviente de la formación más conocida de la banda.

Reconocimientos de ZZ Top

ZZ Top ha publicado 15 álbumes de estudio y ha vendido aproximadamente 50 millones de discos.

Han ganado tres premios MTV Video Music Awards y, en 2004, sus miembros fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.