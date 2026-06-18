¿Cómo saber si es testigo electoral para segunda vuelta 2026? Así se descarga la credencial

El CNE apuesta por la digitalización electoral con una nueva plataforma para acreditar testigos. | Foto: Caracol Radio.

El domingo 21 de junio se celebrarán las votaciones de la segunda vuelta presidencial para elegir al presidente de la república periodo 2026-2030. La contienda se dará entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Durante esta jornada destacarán varios actores electorales como los jurados de votación o los propios sufragante para el correcto desarrollo del conteo, sin embargo, existen otros cargos importantes como los testigos electorales.

¿Qué es un testigo electoral?

Según informa la Registraduría, estos son los veedores naturales del proceso electoral, que pueden reportar cualquier anormalidad respecto al proceso de sufragio y conteo de votos. Por mandato legal son elegidos y representan a:

Partidos y movimientos políticos con o sin personería jurídica.

Movimientos sociales.

Grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos o corporaciones públicas o promuevan el voto en blanco.

Así, según el Artículo 121 del Código Electoral Colombiano, estos movimientos políticos pueden designar un testigo electoral por cada mesa de votación, aunque puede haber casos en que un testigo electoral supervise más de una mesa.

¿Cómo se puede postular para ser testigo electoral?

El Artículo 45 de la Ley 1475 de 2011 establece que estas agrupaciones políticas pueden recibir postulaciones voluntarias e inscribirlas a la plataforma del CNE para oficializar a los actores como testigos electorales.

Tenga en cuenta que a la hora de la inscripción debe cumplir con unos requisitos básicos como ser ciudadano colombiano en pleno ejercicio de los derechos civiles, incluso en algunos casos, se permite la participación de jóvenes desde los 14 años.

Para postularse debe diligenciar los registros digitales que cada partido político o movimiento pone a disposición de los ciudadanos para inscribirse.

Cada partido político se encarga de inscribir a cada testigo electoral ante la Registraduría, luego de esto, recibirá su credencial oficial como un Código QR.

¿Hasta cuándo se pueden postular testigos electorales?

En ese sentido, el CNE confirmó que cualquier trámite de postulación o acreditación deberá realizarse dentro de los siguientes plazos:

Viernes 12 de junio , hasta las 5:00 p.m. (hora colombiana): postulación de testigos electorales en el exterior y observadores electorales.

, hasta las 5:00 p.m. (hora colombiana): postulación de testigos electorales en el exterior y observadores electorales. Miércoles 17 de junio , hasta las 5:00 p. m. (hora colombiana): postulación de auditores de sistemas.

, hasta las 5:00 p. m. (hora colombiana): postulación de auditores de sistemas. Jueves 18 de junio, hasta las 5:00 p.m. (hora colombiana): postulación de testigos electorales de mesa y comisión escrutadora en el territorio nacional.

Paso a paso para descargar la acreditación

Una vez se haya registrado correctamente con el movimiento político con el que desea ser postulado como testigo, debe esperar a la resolución del CNE que confirma a los acreditados para ser testigo electoral. Una vez publicado, siga los siguientes pasos:

Visite el Enlace de Acreditación de Testigos Electorales.

En la página web, seleccione el tipo de credencial que se va a expedir. Las categorías se dividen en testigo de mesa (E15) o un testigo de comisión escrutadora (E16).

Una vez elegido, diligencie el número de cédula y el primer apellido del testigo electoral. Estos datos son esenciales para asegurar que la acreditación sea emitida correctamente.

Una vez haya ingresado su número de documento y primer apellido, proceda a hacer clic en la opción de descarga.

También puede realizar este proceso desde su celular por medio de la aplicación oficial COMITIUM, disponible en las tiendas de aplicaciones.

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