Murió Alex Bueno a los 62 años: la bachata y el merengue despiden a una leyenda dominicana

El reconocido cantante y compositor dominicano Alex Bueno, figura clave en la historia de la bachata y la música tropical, falleció este jueves a los 62 años en la ciudad de Nueva York.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de redes sociales oficiales, detallando que el deceso ocurrió en horas de la mañana tras un complejo proceso clínico.

Hace diez meses, a Bueno le fue detectado un tumor cerebral, motivo por el cual fue trasladado a Estados Unidos en septiembre de 2025 para someterse a una intervención quirúrgica.

Aunque la operación resultó exitosa, posteriores exámenes revelaron la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo, lo que obligó al artista a iniciar un tratamiento preventivo.

Durante los primeros meses, su evolución fue considerada satisfactoria y sin secuelas neurológicas. Sin embargo, hace tres semanas su salud se deterioró drásticamente. Desde entonces permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento.

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Alex Bueno, conocido como el “mayimbito”, se convirtió en un referente de la música dominicana gracias a su versatilidad y talento. Su voz melódica y potente lo llevó a conquistar géneros como la bachata, el merengue y la balada, con éxitos inolvidables como “Que vuelva”, “Ese hombre soy yo” y su célebre versión de “Colegiala” grabada en 1988.

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del ámbito musical expresaron sus condolencias. El bachatero Prince Royce dedicó un mensaje en redes sociales enviando oraciones a la familia y seres queridos del artista. Otros colegas también destacaron la influencia de Bueno en sus carreras y su aporte invaluable a la música tropical.

Con su partida, Alex Bueno deja un vacío difícil de llenar, pero también una herencia artística que seguirá inspirando a nuevas generaciones.

Su nombre permanecerá ligado a la historia de la música dominicana como uno de los grandes intérpretes que supo llevar el sabor caribeño a escenarios internacionales.