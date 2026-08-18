Cortes de agua en Bogotá: Lista de barrios que no tendrán servicio entre el 18 y 20 de agosto

Durante la semana del 18 al 20 de agosto del 2026, hay cortes de agua en barrios de Bogotá y en zonas del municipio de Soacha en Cundinamarca. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantará trabajos de mantenimiento que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 18 de agosto de 2026:

Localidad de Kennedy:

Pastrana. De la calle 43 Sur a la calle 56 Sur, entre la carrera 77V a la carrera 78H Bis. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia, Visión de Oriente. De la avenida carrera 86 a la avenida carrera 80, entre la calle 16C a la calle 10F; de la avenida carrera 80 a la carrera 79A, entre la calle 11B Bis a la calle 16; de la carrera 79A hasta la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11D; de la carrera 78A hasta la transversal 75, entre la avenida calle 12 a la calle 16. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe:

San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofía, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur.

De la calle 30A Sur a la calle 44A Sur, entre la carrera 5A a la carrera 10; de la calle 32 Sur a la calle 42 Sur, entre la carrera 12K a la carrera 13K; de la calle 42 Sur a la diagonal 49 Bis A Sur, entre la diagonal 46 Sur a la carrera 12A Bis; de la calle 49B Sur a la avenida calle 51 Sur, entre la avenida carrera 14 a la carrera 5D.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

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Barrios en Bogotá y Soacha con cortes de agua el miércoles 19 de agosto de 2026

Localidad de Chapinero:

Cabrera, El Retiro. De la calle 87 a la calle 81, entre la carrera 7 a la carrera 13. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar:

Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja, Quiba. De la calle 59A Sur a la calle 71B Sur, entre la carrera 18A a la carrera 16D. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito:

Abraham Lincoln, Tunjuelito, San Carlos, San Benito, Parque El Tunal y Área Artillería, Colegio INEM Santiago. De la carrera 7 a la carrera 24, entre la diagonal 48 Sur a la avenida Boyacá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipio de Soacha:

Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, C.C. Unisur, Hierbabuena, Santa Rita. De la calle 33 a la calle 44, entre la carrera 4 a la carrera 19 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Las Huertas. De la calle 4 Sur a la calle 1, entre la carrera 17 a la transversal 7. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 20 de agosto de 2026

Localidad de Barrios Unidos:

Los Andes. De la transversal 55 a la avenida carrera 68, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante.

Localidad de Suba:

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93A a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Localidad de Tunjuelito:

Fátima. De la transversal 44 a la avenida carrera 33, entre la calle 49A Sur a la calle 52G Sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy:

Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua, Alquería La Fragua II, Tejar. De la avenida carrera 68 a la transversal 68F, entre la avenida calle 26 Sur a la calle 40 Sur. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

María Paz, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Chucua de La Vaca, Banderas, Llano Grande, Techo, Corabastos. De la diagonal 3 a la calle 40B Sur, entre la carrera 78 a la carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates red matriz.

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