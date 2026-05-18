El único banco de Colombia que compra billetes y monedas antiguas 2026: Así funciona

Desde hace varias décadas, se utiliza billetes y monedas en todo el mundo para que los bienes y servicios tengan un valor y se pueden comprar y vender, según sea el caso.

Es por ello que Colombia no es la excepción y, con el paso del tiempo, se han presentado diferentes diseños de billetes y monedas para su producción, distribución y circulación.

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Pese a esto, con el paso del tiempo, se han realizado modificaciones de diseño y precio, por lo que algunos billetes y monedas se vuelven obsoletos, pero aumenta su valor como un objeto de colección.

Ante este escenario, muchas personas buscan plataformas como Mercado Libre, Amazon o Facebook Marketplace para la compra o venta de monedas y billetes antiguos. En algunos casos, se mueven grandes cantidades de dinero por efectivo que ya no está en circulación.

Sin embargo, en Colombia se puede hacer estos cambios de manera legal debido a su valor histórico, pero solo una entidad bancaria puede realizarlo.

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¿Qué entidad fabrica los billetes y monedas de Colombia?

Primeramente, es importante aclarar que, en el país, la única entidad que está autorizada para producción, distribución y circulación de billetes y monedas es el Banco de la República.

“El Banco de la República tiene, de manera exclusiva, la función de emitir la moneda legal colombiana, con el fin de satisfacer la demanda de billetes y monedas en todo el país. En consecuencia, realiza la producción, emisión, provisión, cambio y destrucción de billetes, monedas y monedas conmemorativas que se usan a diario”, así lo explica la entidad.

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¿Qué banco compra billetes y monedas antiguas en Colombia en este 2026?

El Banco de la República, en el año 2012 y en todo el territorio nacional, inició la circulación de nuevas monedas, la cual tienen actualmente los colombianos a su servicio.

Cuatro años después, en 2016, se hizo oficial la nueva familia de billetes de $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000 y $100.000 para su circulación.

Este cambio se realizó no solo para exaltar, en los nuevos diseños, la cultura e historia de Colombia, sino para “fortalecer la seguridad”.

Con estas modificaciones, se dijo adiós a la antigua familia de billetes y monedas que circuló por 18 años y pasó a ser obsoleta, sin embargo, incrementaron su valor histórico para los coleccionistas.

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¿Cómo hacer el cambio de billetes y monedas antiguos?

Ante estos cambios, según el artículo 11 de la Ley 31 del 29 de diciembre de 1992, el Banco de la República tiene la misión de realizar el cambio de efectivo y solo se puede hacer en ocho sedes.

De acuerdo con la información publicada en su página web, en las ventanillas de las tesorerías del Banco de la República (Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Villavicencio), se prestan al público en general y sin costo alguno el cambio de monedas y billetes colombianos.

De esta manera, la persona interesada en realizar este proceso deberá acercarse a sede más cercana y llevar el monto de monedas y billetes para cambiar y recibir lo correspondiente al valor con el cual fueron puestos en circulación.

Para el cambio de billetes y monedas, el Banco de la República hace dos aclaraciones.

Billetes de 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos y 100.000 pesos

Para los billetes aptos que se reciben, se entrega : valor equivalente en billetes aptos de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos y monedas metálicas aptas de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos en presentación estándar.

: valor equivalente en billetes aptos de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos y monedas metálicas aptas de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos en presentación estándar. Para los billetes deteriorados que se reciben, se entrega: valor equivalente en billetes aptos de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos o 100.000 pesos y monedas metálicas aptas de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos en presentación estándar.

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Billetes de 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos

Para los billetes aptos que se reciben, se entrega : moneda 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos en presentación estándar.

: moneda 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1.000 pesos en presentación estándar. Para los billetes deteriorados que se reciben, se entrega: el valor equivalente en billetes aptos de 2.000 pesos, 5.000 pesos o 10.000 pesos y monedas metálicas aptas de 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos o 1000 pesos en presentación estándar.

Cambio de billetes y monedas antiguas colombianos. Foto: Banco de la República. Ampliar Cambio de billetes y monedas antiguas colombianos. Foto: Banco de la República. Cerrar

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