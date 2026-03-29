Atraco en el norte de Bogotá: delincuentes bajan a dos mujeres de un vehículo y huyen en él.

Bogotá D.C

Un impactante video circula en redes sociales que muestra el momento en el que dos mujeres están en un vehículo y llega otro carro del que se bajan tres hombres a robarlas.

El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado 27 de marzo en el barrio La Calleja, en la localidad de Usaquén. Los hombres con gorras y tapabocas, al parecer intimidan a las mujeres a con un arma de fuego, las bajan del vehículo de marca Toyota y uno de ellos huye en este.

Los otros dos hombres se vuelven a montar en el vehículo en el que llegaron.

La Policía Metropolitana de Bogotá tiene conocimiento de este caso y desplegó un componente investigativo, con el fin de ubicar y capturar a estos delincuentes.

Esto se suma a los múltiples robos de vehículos que han ocurrido a lo largo de esta semana en Bogotá y que han quedado registrados ya sea en cámaras de seguridad o grabado por testigos del hecho.